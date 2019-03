Zoo ve svém vyjádření zveřejněném na twitteru napsala, že záchranáři byli přivoláni na žádost ženiny rodiny, přičemž jaguár se v žádném případě nenacházel mimo svůj výběh. Žena byla s poraněním na paži převezena do místní nemocnice a očekává se její plné zotavení.

„Neexistuje žádný způsob, jak zabránit lidem přelézat bariéry,“ řekl ředitel zoo Mickey Ollson zpravodajské televizi KPHO. „Občas se to děje. Přidali jsme výraznější zátarasy a pokud je lidé překonají, dostanou se do problémů,“ dodal.

Podle Ollsona je to podruhé, co stejný jaguár ublížil návštěvníkovi parku, který překročil bariéru. Zoo zvažuje přidání dalších bariér, aby zabránila dalším incidentům.

Jeden z návštěvníků, Adam Wilkerson, zachytil následky útoku na video. Záznam jasně ukazuje, jak má žena rozdrásanou paži. Leží přitom na zemi a křičí bolestí, zatímco ji ostatní obklopují.

#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.



Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy