Chtěli z Afriky do Evropy. V Libyi je prodávají jako otroky a nutí pracovat

/VIDEO/ Skrze Libyi proudí ročně stovky tisíc lidí z centrální Afriky směrem do Evropy, ať už jde o uprchlíky z válečných konfliktů, nebo lidi hledající lepší živobytí. Většina z nich prodá vše, co má, aby měla peníze na cestu. Místo toho, aby dojeli do vysněné Evropy je ale překupníci prodávají na aukcích jako otroky a jsou nuceni k práci na libyjských farmách, uvádí CNN ve své exkluzivní reportáži.

„Čtyři sta, sedm set, osm set, prodáno,“ říká muž na videu. Dva mladé Afričany, kteří se vzdali svého osudu, právě prodal za 1200 libyjských dinárů (18 400 korun). „Potřebuje někdo kopáče? Tohle je silný chlap, umí kopat. Podívejte se na něj,“ říká obchodník s lidmi v další části reporáže. Za pár minut je po všem a své zboží si nový majitel může odvést domů. Jelikož přes Libyi dnes už není tak jednoduché se dostat, hlavně díky silnějším kontrolám pobřežních stráží, zůstávají migranti z Nigérie, Alžírska nebo Etiopie v Libyi a končí v rukách překupníků, kteří s nimi obchodují jako se zbožím. ČTĚTE TAKÉ: Ve Středozemním moři letos zahynulo přes 2900 migrantů. Počet příchozích klesá Reportérka CNN se s nimi později setkala: „Ano byl jsem prodán. Oni (překupníci) za mě dostali peníze. Musel jsem pracovat na farmě. Jelikož jsem se zadlužil, řekli mi, že cena, za kterou mě koupili, může můj dluh snížit. Při práci nás bili. Ale po několika týdnech práce mi řekli, že se jim nevyplatím a vrátili mě zpět překupníkům, kteří mě znovu prodali někomu jinému,“ vypráví svůj příběh jeden z novodobých otroků. Nakonec prý musel požádat svoji rodinu v Nigérii, aby mu poskytla peníze na cestu zpět. „Utratil jsem přes milion nigerijských nair (62 tisíc korun), které si půjčila moje matka od sousedů ve vesnici, aby mi zachránila život. Peníze mi poslala do detenčního centra,“ dodává. I když aukce probíhá v Tripoli, kde lidé žijí každodenní obyčejný život, na „otrokářských trzích“ to vypadá, jakoby se čas o několik století zastavil. Jediné, co chybí, jsou železné okovy na rukou a nohou migrantů. CNN na situaci upozornila Libyjské úřady, ty dle jejích slov slíbili, že se problémem budou zabývat. Policejní poručík z úřadu pro ilegální migraci Naser Hazam řekl, že svědkem takovéto „dražby“ zatím nebyl. Potvrdil ale existenci takovýchto obchodů. Autenticitu videa rovněž zpětně potvrdila i CNN. ČTĚTE TAKÉ: Zabrání Velká zelená zeď migraci? Zatím zastavuje poušť

Autor: Pavel Kopecký