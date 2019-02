Poslanci proto vyzvali vládu, aby obnovila spravedlnost - fiskální, společenskou i pamětní. A to "tak, aby vyhovovala historickým a morálním závazkům zakladatelů Evropy, včetně naší země a Německa," uvedli Olivier Maingain, Stephane Crusniere, Veronique Caprasseová a Daniel Senesael.

S tím souhlasí i někteří politici v Německu. "Je nepřijatelné, aby nacističtí kolaboranti dostávali po celá desetiletí peníze, zatímco oběti nacistů musí za odškodnění bojovat," uvedla pro DW Ulla Jelpkeová zastupující Stranu levice v Německu, která se o tento problém dlouhodobě zajímá. "To platí jak pro kolaboranty v zahraničí, tak i u nás. Kdokoliv, kdo se dobrovolně podílel na vražedných praktikách nacistů, by žádnou odměnu dostávat neměl," zdůraznila.

Naproti tomu obětem druhé světové války vyplácí Německo kolem padesáti eur (v přepočtu 1300 korun) měsíčně, píše stanice RTBF.

Podle Jelpkeové však německé vládní strany, zejména tedy Křesťanská demokratická unie Angely Merkelové (CDU) jakékoliv pokusy o zastavení těchto plateb blokují. Německo své zákony o důchodech změnilo již v roce 1998. Tehdy byla do příslušného zákona přidána doložka, která znemožňovala válečným zločincům či jejich vdovám přijímání důchodů. Na základě žádosti Jelpkeové však vláda v roce 2014 připustila, že tento dodatek byl uplatněn pouze v 99 případech z 940 tisíc lidí, kteří peníze dostávali.

