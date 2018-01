Chystá se další královská svatba. Princezna Eugenie se bude vdávat

„Vévoda a vévodkyně z Yorku s nadšením oznamují zasnoubení princezny Eugenie s Jackem Brooksbankem,“ píše se v prohlášení královského paláce. Eugenie a Jack se zasnoubili už začátkem měsíce v Nikaragui. Pár se seznámil před několika lety na lyžích ve Švýcarsku.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/3oL6F6hoYG