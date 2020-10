"Solidarita je nyní nejdůležitější otázkou. Buďte jednotní ve svých rozhodnutích," řekla Cichanouská, která na konferenci také dostala spolu s bývalým českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem Českou a slovenskou transatlantickou cenu. Předávání ceny, kterou dostávají osobnosti například za přínos ke svobodě a demokracii, je společnou iniciativou organizace Globsec a českého sdružení Jagello 2000.

"Naši lidé bojují za svobodu. Každý obyvatel Běloruska je hrdinou, každý den chodí do ulic demonstrovat proti režimu, proti diktátorovi," řekla Cichanouská. Vyjádřila přesvědčení o úspěchu běloruského národa v jeho snaze o nastolení svobody.

Cichanouská na konferenci v odpovědi na otázku, zda by Alexandr Lukašenko neměl být postaven před mezinárodní soud, uvedla, že spíše nikoliv, ale možnost Lukašenkovy imunity by mohla být předmětem jednání o urovnání politické krize v Bělorusku.

Opozice již dříve uvedla, že uvažuje o žalobě na dlouholetého autoritářského vládce země u Mezinárodního trestního soudu (ICC) kvůli brutálnímu zacházení s demonstranty, kteří v zemi dál protestují proti zfalšování výsledků srpnových prezidentských voleb.

Cichanouská v Bratislavě podle Reuters uvedla, že osobně nemůže Lukašenkovi odpustit tyto "ukrutnosti", ale chápe, že by to mohlo být předmětem jednání. "Pokud je to východisko, aby odjel někam k moři a strávil tam zbytek svých dnů, tak myslím, že by to bylo možné. Jen ať odjede a nechá nás budovat naši vlast," řekla.

Lukašenko, který popírá falšování voleb, čelí největším protestům za celých 26 let, co je u kormidla moci. Policie zadržela více než 13 tisíc lidí, z nichž někteří byli později propuštěni, zatímco hlavní opoziční vůdci byli buď uvězněni nebo vyhoštěni ze země, připomněl Reuters a dodal, že kvůli této krizi se Lukašenko opět přimkl ke svému tradičnímu spojenci Rusku, které podpořilo jeho režim půjčkami a nabídkou vojenské podpory. Minsk a Moskva obviňují Západ z vměšování do běloruských záležitostí.

"Rozhodnutí o tom, kdo bude vládnout v Bělorusku, je pouze v rukou běloruských občanů. Chápeme, co znamená jejich touha být svobodnými občany," míní Korčok, který Cichanouské věnoval také obraz s fotkou z mohutného protikomunistického mítinku v Bratislavě v listopadu roku 1989.

Cichanouskou dopoledne přijal i předseda slovenské vlády Matovič. "Slovensko je i do budoucna připraveno stát při běloruském lidu v boji za svobodu a demokracii. Věřím, že stejně, jak se to svého času podařilo nám na Slovensku nebo v Československu, se to nakonec podaří i vám," řekl Matovič na tiskové konferenci. Dodal, že cílem Slovenska není, aby se Bělorusko rozhodlo pro orientaci na Západ nebo na Rusko, ale aby obyvatelům Běloruska bylo umožněno žít ve svobodné zemi.