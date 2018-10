Čína chce prohloubit vztahy s Japonskem. Usiluje o zónu volného obchodu

Představitelé vlád Číny a Japonska se na pátečním jednání zavázaly pracovat na upevnění vzájemných vztahů a urychlení jednání o vytvoření zóny volného obchodu. Týmy v čele s premiéry a ministry zahraničí obou zemí podepsaly široké spektrum dohod a domluvily se i na spolupráci na jaderném odzbrojení Korejského poloostrova.

Japonský premiér Šinzó Abe se s čínským protějškem Li Kche-čchiangem setkal v rámci třídenní návštěvy v Pekingu. Delegace obou sousedních států společně hledaly nové možnosti vzájemné spolupráce i způsoby, jak upevnit křehkou důvěru, která mezi Čínou a Japonskem panuje od obnovení diplomatických vztahů v roce 1972.

„Od soupeření ke spolupráci, bilaterální vztahy mezi Japonskem a Čínou vstoupily do nové fáze. Ruku v ruce s premiérem Li Kche-čchiangem bych rád naše vzájemné vztahy posunul kupředu,“ řekl novinářům předseda japonské vlády, který se v pátek večer v rámci prvního plnohodnotného čínsko-japonského summitu od roku 2011 setká i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Obchod bez cel

Delegace, které kromě obou premiérů tvořili ministři zahraničí Taro Kono a Wang I, se domluvily na plánu série vyjednávání v průběhu následujícího roku a spolupráci v oblasti inovací. Obě země podle agentury Reuters usilují i o posílení spolupráce v oblasti trhu s cennými papíry a zjednodušení vzájemné celní politiky.

Čínský premiér Li uvedl, že mezi významnými zeměmi jako je Čína a Japonsko by měl fungovat bezcelní obchodní styk. Obě strany se shodly na urychlení jednání ohledně čínského návrhu Regionálního ekonomického partnerství (RCEP) z roku 2012. To by vytvořilo zónu volného obchodu mezi zeměmi jihovýchodní Asie včetně Japonska, Austrálií a Novým Zélandem.

Předsedu japonské vlády na návštěvě Pekingu doprovází zástupci přibližně 500 společností, které usilují o proniknutí na čínský trh. Čína má podle deníku Deutsche Welle (DW) zase zájem o japonské technologie a odbornost ve vedení společností.

Faktor Trump

Návštěva japonského premiéra v Číně představuje podle pekingského reportéra DW Mathiase Boelinger historický zvrat. Vztahy mezi oběma zeměmi měly v předchozích letech spíše zhoršující se tendenci. „Pekingu se nelíbí, že premiér Abe odmítá řešit válečnou minulost Japonska,“ vysvětluje Boelinger. Japonsko zase s nedůvěrou přistupuje k asertivní politice čínské vlády.

Ke sblížení obou států může výrazně přispět agresivní ekonomická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Není sice jediným, ale rozhodně tím hlavním důvodem, proč chce Čína zlepšit vztahy s Japonskem. Obává se, že se ji Spojené státy snaží izolovat,“ myslí si Boelinger.

Čínský deník Global Times však varuje, že jednání založená čistě na tlaku Washingtonu jsou odsouzena k selhání. „Ačkoli mají Spojené státy na vztahy mezi Čínou a Japonskem vliv, je pouze omezený. Pokud by vlády plánovaly budoucí vzájemné vztahy podle přístupu Washingtonu, prohrály by,“ uvedl list.