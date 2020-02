Nemoci způsobené novým typem koronaviru v pevninské Číně podlehlo již 1868 lidí. Nakažených je přes 72 tisíc, informovala dnes s odvoláním na čínské zdravotnické úřady agentura Reuters. Během pondělí zaznamenala Čína 98 nových úmrtí, 93 z nich hlásí provincie Chu-pej, která je považována za epicentrum nákazy. Podle nové studie čínských vědců činí úmrtnost na nemoc COVID-19 2,3 procenta.

Nový koronavirus SARS-CoV-2 na nedatovaném snímku z elektronového mikroskopu, který v únoru 2020 zpřístupnil Americký Národní institut zdraví. Virus dříve označovaný jako 2019-nCoV způsobuje COVID-19. Vzorek byl izolován od pacienta v USA.

Celkem se v pevninské Číně, do které se nepočítá Hongkong a Macao, do pondělní půlnoci nákaza novým typem koronaviru potvrdila u 72436 lidí. Zatímco za neděli čínské úřady evidovaly 2048 nových případů, za pondělí je to 1886. Ve srovnání těchto dvou dní se snížil také počet úmrtí. V neděli podle čínských statistik podlehlo nemoci COVID-19 105 lidí, v pondělí 98.