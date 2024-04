Spory mezi Čínou a Filipínami v Jihočínském moři jsou stále vyhrocenější. Napětí posílilo vztahy mezi Spojenými státy, Filipínami a Japonskem, a obranné dohody uzavřely i další státy v regionu. Washington zároveň varoval Peking před použitím síly. Analytici kvůli tomu ukazují na překvapivé místo, které by mohlo vést k začátku třetí světové války.

Loď čínské armády - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/Igor Grochev

Třetí světová válka by podle Pekingu mohla vypuknout v Jihočínském moři. Pro státem vlastněný list China Daily to uvedl zástupce ředitele Ústavu pro studium námořní strategie při Čínských institutech současných mezinárodních vztahů Yang Xiao. Zároveň poukázal na souvislosti mezi současným napětím mezi Čínou a Filipínami a situací v Evropě před první světovou válkou.

„Jakmile zazní ‚sarajevský výstřel‘, nevinní lidé v zemích východní a jihovýchodní Asie se stanou největšími oběťmi,“ napsal Xiao. Doplnil, že malé státy by si měly vzít z Velké války ponaučení, protože vyvolání konfliktu by neposloužilo zájmům žádné země.

Před možným konfliktem varoval i expert na Čínu Gordon Chang z Gatestone Institute, který prohlásil, že asijská mocnost přesouvá svou pozornost na slabší ostrovní stát. Poukázal rovněž na fakt, že Číňané nerespektují uzavřenou obrannou smlouvu mezi Spojenými státy a Filipínami.

„V březnu americké ministerstvo zahraničí dvakrát písemně varovalo Peking, že je připravené použít sílu ke splnění závazků,“ řekl Chang pro Fox News. Podle něj je to varování před válkou.

Další nebezpečné oblasti

Čína však podle Changa vyvíjí i nátlak na Japonsko. „Už přes sto dní nepřetržitě vplouvají čínské lodě do japonských vod ve Východočínském moři,“ sdělil pro Fox News. Podobným způsobem námořně i letecky provokují Tchaj-wan.

Jenže nastavená strategie se Pekingu podle analytiků nemusí vyplatit. „Hrozba ze strany Číny spojila USA, Filipíny a Japonsko,“ řekl pro CNN politolog James D. J. Brown z Temple University v Tokiu.

Čína nasadila bojové hlídky v Jihočínském moři:

Zdroj: Youtube

Zároveň se myslí i na obranu Tchaj-wanu, jelikož americký prezident Joe Biden dřív opakovaně naznačil, že v případě čínské invaze na ostrov by Američané vojensky pomohli napadenému státu.

„Čína nemůže napadnout Tchaj-wan, aniž by se prvně nevypořádala s Filipínami nebo japonskými základnami,“ sdělil CNN odborný asistent Micah Jeiel Perez z University of the Philippines Diliman. Pro obě země je totiž autonomie Tchaj-wanu důležitá zejména z ekonomického hlediska. Například Japonsko získává většinu energetických potřeb skrz námořní trasy vedoucí kolem sousedního ostrova.

Posilování vztahů

I další pacifické a asijské státy kvůli jednání Číny posilují obranné spolupráce. Japonsko upevnilo své vztahy s Jižní Koreou a posílilo bezpečnostní vazby s Vietnamem. Austrálie – další klíčový spojenec USA v oblasti – navázala obranné vazby s Japonskem, Indií a Filipínami. Manila dováží vojenskou techniku z Indie.

USA, Filipíny, Japonsko a Austrálie demonstrovaly svou sílu v Jihočínském moři:

Zdroj: Youtube

V dubnu rovněž Spojené státy, Japonsko a Filipíny demonstrovaly svou vojenskou námořní a leteckou sílu v Jihočínském moři. Ke spojenecké aktivitě se připojila i Austrálie. Podle serveru Politico se uskuteční summit, na kterém by měly státy oznámit plány na společné hlídkování v oblasti.

Na druhé straně Čína posílila strategickou spolupráci s Ruskem. Kritizovala i protiruské sankce a odmítla odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. Zároveň těží z ruských dodávek ropy a plynu za nižší ceny.