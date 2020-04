V Číně za středu přibylo 35 lidí nakažených koronavirem a šest dalších úmrtí na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje. Počet nově infikovaných je o jednoho nižší, než byl v úterý. Koronaviru v Íránu za uplynulých 24 hodin podlehlo 124 lidí, dohromady si v zemi onemocnění COVID-19 vyžádalo už 3160 obětí. Nákaza se zatím potvrdila u 50 468 lidí, z nichž se 16 711 vyléčilo.

Cestující v respirátoru a pláštěnce na letišti v Pekingu 28. března 2020 | Foto: ČTK

Čínské úřady se obávají importovaných případů a v minulých dnech zakázaly vstup do země cizincům. Výrazně omezily také mezinárodní lety; v současné době nesmí být příletů ze zahraničí do Číny více než 134 týdně. Těmito letadly se do země vracejí čínští občané a studenti, jichž v zahraničí podle agentury Reuters studuje 1,6 milionu.