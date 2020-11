Nezasahujte do našich záležitostí. Čína se ohradila proti prohlášení Česka

Čína žádá Česko, aby nezasahovalo do vnitřních záležitostí Číny včetně věcí týkajících se Hongkongu. V reakci na pondělní prohlášení ministerstva zahraničí to na webu uvedlo čínské velvyslanectví. Ministerstvo v pondělí vyjádřilo znepokojení nad nedávným vyloučením několika prodemokratických poslanců ze sedmdesátičlenné hongkongské Legislativní rady. Podle čínského velvyslanectví by žádná země, včetně Česka, nezavírala oči před úředními osobami včetně poslanců a senátorů, kteří porušili své přísahy a zradili svoji zemi.

Demonstrace v Hongkongu | Foto: ČTK / ČTK

"Čína naléhavě žádá českou stranu, aby dodržovala základní normy mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, respektovala zásady právního státu, vymýtila dvojí standardy a aby nijak nezasahovala do vnitřních záležitostí Číny včetně záležitosti týkající se Hongkongu," stojí v prohlášení čínského velvyslanectví v ČR. Zasahování do vnitřních záležitostí čínského Hongkongu a Číny celkově považuje velvyslanectví za hrubé a vyjádřilo s tím nesouhlas. Čína kvůli kontaktům s Tchaj-wanem přitvrzuje, říká ministr Petříček Přečíst článek › Čína v minulosti ostře protestovala proti cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Ostrovní zemi, kterou Vystrčil navštívil letos na přelomu srpna a září, považuje Čína za svou vzbouřeneckou provincii. Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) Vystrčila za cestu opakovaně kritizovali. Ústavní činitelé se na konci září na schůzce na Hradě shodli, že Vystrčilovu cestu nelze pokládat za změnu v politice Česka vůči Číně. Vystrčil se schůzky neúčastnil, prezident ho nepozval. Ministerstvo zahraničí v pondělí vyjádřilo hluboké znepokojení nad nedávným vyloučením poslanců. Rozhodnutí Pekingu považuje za útok na tamní autonomii, politický pluralismus a svobody garantované podle zásady jedna země, dva systémy. Odvolání čtyř poslanců odsoudila také Británie, pod jejíž správu Hongkong spadal do roku 1997, kdy nad ním převzala kontrolu Čína. EU Peking vyzvala, aby okamžitě poslancům jejich mandáty vrátil. Nevyhnutelný krok Čtyři prodemokratičtí poslanci byli minulý týden zbaveni funkce z důvodu "ohrožení bezpečnosti". Jejich vyloučení ze 70členné Legislativní rady umožnilo nové usnesení čínského parlamentu, které hongkongské správě dovoluje odvolat zákonodárce bez nutnosti schválení soudem, pokud podporují hongkongskou nezávislost, spolčují se s cizími mocnostmi či jinak ohrožují národní bezpečnost. V návaznosti na to se rozhodli rezignovat všichni prodemokratičtí poslanci. Odplata za Tchaj-wan. Čína zakáže členům Vystrčilovy delegace vstup do země Přečíst článek › Čínské velvyslanectví v Česku uvedlo, že rozhodnutí bylo v souladu s čínskou ústavou. Šlo o nevyhnutelný krok za účelem udržení a zdokonalení systému "jedné země, dvou systémů". Rozhodnutí se podle velvyslanectví zaměřilo na ty členy rady, kteří nesplňují zákonné požadavky a podmínky pro dodržování zákona a věrnosti zvláštní administrativní oblasti Hongkong. "Neexistuje zde nic, co by poškodilo vysoký stupeň autonomie a svobodu této zvláštní administrativní oblasti," uvedlo velvyslanectví. Otázka kvalifikace členů hongkongské rady patří mezi vnitřní záležitosti Číny a žádné vnější sily nemají právo do ní zasahovat, dodalo.

Autor: ČTK