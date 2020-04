Čína oznámila 12 nových případů nákazy, v Íránu přibylo 91 úmrtí

Pevninská Čína v neděli evidovala 12 nových případů nákazy koronavirem, což je o čtyři méně, než v sobotu. Nemoci covid-19 nově nikdo nepodlehl. V Íránu za den přibylo 91 úmrtí na nemoc covid-19, což je vyšší denní nárůst než v neděli. Celkově má země 5209 mrtvých a přes 83 tisíc nakažených.

Pracovník v ochranném obleku čeká, aby pomohl při nástupu do autobusu cestujícím z Wu-chanu poté, co dorazili vlakem do čínské metropole Pekingu.

Osm nakažených si infekci přivezlo ze zahraničí, což je o jednoho méně, než předchozí den. Čtyři zbývající se nakazili v Číně, tři z případů se potvrdily v severovýchodní provincii Chej-lung-ťiang, jež hraničí s Ruskem. Jednoho nakaženého nově zaznamenala sousední autonomní oblast Vnitřní Mongolsko. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. Čína do své statistiky nezahrnuje pacienty bez klinických příznaků, jako jsou horečka či kašel, takových případů nově přibylo 49. V sobotu bylo bezpříznakových pacientů 44. Celkový počet nakažených v Číně, kde byl virus na konci loňského roku poprvé potvrzen, nyní činí 82 747. Nemoci zde podle čínských úřadů podlehlo 4632 lidí. Ve Španělsku podlehlo koronaviru přes 20 tisíc lidí, v Británii přes 15 tisíc Přečíst článek › V Íránu přibylo 91 úmrtí na covid-19, je to víc než v neděli V Íránu za den přibylo 91 úmrtí na nemoc covid-19, což je vyšší denní nárůst než v neděli. Celkově má země 5209 mrtvých a přes 83 tisíc nakažených. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Írán minulý týden několik dní vykazoval pokles v denním nárůstů zemřelých, ale v neděli se trend změnil a mrtvých bylo víc než v sobotu. Totéž platí i dnes, kdy země hlásí 91 nových případ, oproti nedělním 87. Denně v zemi přibývá více než 1000 nových případů nákazy, podle dnešní statistiky je tam koronavirem nakaženo 83 505 lidí. Přes tyto údaje vláda začala obnovovat provoz některých podniků a služeb. Nejprve se opatření začala uvolňovat v provincích, o víkendu pak i v Teheránu. Dnes Írán znovu zprovoznil dálniční trasy mezi městy a byla otevřena nákupní střediska i tržiště. Vláda pouze omezila jejich pracovní dobu do 18:00 hodin. Stále platí uzávěra restaurací, škol i tělocvičen. Koronavirus v Evropě: Situace v Německu se zlepšuje, ve Španělsku je to horší Přečíst článek › O bezpečnosti uvolňování mnoha opatření někteří Íránci pochybují. Například taxikáři se od cestujících oddělují plastovými přepážkami, protože mnoho jejich kolegů se nakazilo i zemřelo. "Přesto nemáme na výběr a musíme pracovat. Nemůžeme si za té drahoty dovolit spát doma. Bydlím v pronajatém bytě a potřebuji pravidelně peníze na nájem," citovala agentura AP taxikáře Nemata Hasanzádeha.

Autor: ČTK