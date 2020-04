On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Čtyři lidé s pozitivním testem přijeli ze zahraničí, což je dvakrát méně než předchozí den. Zbylých sedm lidí se nakazilo na území pevninské Číny, do níž se nepočítá Hongkong a Macao. Peking také oznámil dalších 37 osob, kteří nejeví symptomy nemoci covid-19, ale prokázala se u nich přítomnost koronaviru. O den dříve byl tento údaj o 12 lidí vyšší.

Čína, odkud se koronavirus pravděpodobně začal šířit do celého světa, nyní eviduje podle dat Univerzity Johnse Hopkinse přes 83 800 nakažených od začátku pandemie. Z nich se však již 77 745 vyléčilo a asi 4630 jich zemřelo.

Přenos ze zvířat?

Všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury Reuters řekla mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO). Důkazy podle ní nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo dokonce vyroben v laboratoři.

"Všechny dostupné důkazy svědčí o zvířecím původu viru a o tom, že není upravený nebo vyrobený v laboratoři nebo někde jinde," uvedla mluvčí WHO Fadela Chaibová. "Je pravděpodobné, že je virus zvířecího původu," dodala.

Chaibová také řekla, že zatím není jasné, jak virus překonal druhovou hranici, tedy jak se přenesl ze zvířete na člověka. "Jasné" podle ní ale je, že roli hrál kromě netopýrů i další zvířecí hostitel, který byl prostředníkem. V minulosti se uvažovalo jako o mezičlánku o luskounovi.

Americký prezident Donald Trump minulý týden uvedl, že se USA snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. Ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že Peking by "měl jít s pravdou ven" a sdělit, co ví.

Wuchanský institut virologie, který je podporovaný státem, už v únoru odmítl tvrzení, že byl koronavirus uměle vytvořen v jedné z jeho laboratoří. Americký list The Washington Post minulý týden napsal, že již v lednu 2018 varovala americká ambasáda v Číně před nedostatečnou bezpečností ve wuchanském institutu. V hlášení velvyslanectví přímo zmínilo riskantní výzkum koronavirů u netopýrů.