Americký prezident Donald Trump varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila. Podle Trumpa je nyní nutné si položit otázku, jestli rozšíření koronaviru byla "chyba, která se vymkla kontrole", anebo jestli to byl důsledek vědomého jednání.

Americký prezident Donald Trump | Foto: ČTK

"Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky," řekl Trump podle agentury Reuters v noci na dnešek SELČ novinářům, přičemž neupřesnil, jaké akce by mohly Spojené státy proti Pekingu podniknout.