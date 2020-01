Na nový koronavirus v Číně zahynulo do čtvrtka již 213 osob a 9692 osob se nakazilo. Uvedla to dnes podle agentury Reuters čínská národní zdravotnická komise (NHC). Nově nakažených je 1982. Z Wu-chanu odletěl speciál s 83 britskými občany a dalšími 27 lidmi na palubě. Původně měl odstartovat ve čtvrtek, nedostal ale povolení.

Měření teploty na nádraží v Číně | Foto: ČTK

Americké ministerstvo zahraničí dnes na svých internetových stránkách doporučilo svým občanům, aby necestovali do Číny. Zvýšilo tak své varování pro cesty do Číny na stejnou úroveň, jako pro cesty do Iráku nebo Afghánistánu. Zahraniční vlády zatím pokračují v evakuaci svých občanů z provincie Chu-pej. Letadla pro své občany již vypravily vlády Jižní Koreje, Japonska, Francie a Británie.