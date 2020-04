Na území pevninské Číny byla v sobotu nákaza koronavirem odhalena u 11 lidí, tedy o jednoho méně než v pátek, uvedla dnes čínská Národní zdravotnická komise. Vláda zároveň nehlásila žádné nové úmrtí v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, informovala agentura Reuters.

Oficiální bilance obětí nemoci covid-19 v nejlidnatější zemi světa zůstává na čísle 4632 už déle než týden. Počet známých případů infekce koronavirem od počátku jeho šíření zde narostl na 82 827, přičemž více než 78 tisíc lidí se v Číně z choroby covid-19 uzdravilo, uvádí úřady.

Odděleně jsou evidovány tzv. asymptomatické případy nákazy, což znamená, že u daných lidí byla infekce koronavirem bez příznaků. Národní zdravotnická komise dnes oznámila 30 nových případů tohoto druhu, o den dříve jich bylo ohlášeno 29.

Z 11 nově odhalených případů covid-19 se šest pacientů nakazilo v Číně, zbylých pět lidí mimo čínské území. V sobotu hlásila čínská vláda 11 nových "importovaných" nákaz.

V Íránu za den zemřelo 60 lidí

V Íránu za posledních 24 hodin zemřelo 60 lidí s nemocí covid-19, což je opět méně než předchozí den. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčího ministerstva zdravotnictví. Jde o nejnižší denní nárůst na poslední týdny. Celkový počet obětí na životech tak v zemi vzrostl na 5710, počet nakažených se zvýšil na 90 481.

Jak poznamenal britský list The Guardian, jestliže jsou uvedené údaje pravdivé, znamená to neustálý klesající trend. Během posledních 11 dní dosahoval totiž počet mrtvých téměř každý den nejméně 90. Dnes oznámených 60 obětí by tak bylo velmi pozitivní zprávou.

Írán je v nynější pandemii v první desítce nejvíce zasažených zemí, přesto už jeho vláda umožnila částečně obnovit hospodářské aktivity. Dále má však platit zákaz shromažďování, což zasáhne věřící o muslimském postním měsíci ramadánu, který začal ve čtvrtek.

Singapur hlásí nárůst nových případů nákazy

V Singapuru za posledních 24 hodin přibylo dalších 931 potvrzených případů nákazy koronavirem, v porovnání s předchozím dnem se jedná o více než třetinový nárůst. Okolo tisíce nových případů hlásily singapurské úřady i na začátku tohoto týdne, informovala agentura Reuters. Nové případy nákazy i mrtvé hlásí i další státy jihovýchodní Asie, v porovnání s předchozím dnem prudce vzrostla denní bilance nakažených na Filipínách.

Singapur od počátku epidemie v zemi eviduje celkem 13 624 případů nákazy, převážná většina je z řad zahraničních dělníků, kteří se tísní na přeplněných ubytovnách. Z nově nakažených je 17 singapurskými občany. V sobotu úřady registrovaly 618 nových případů.

Městský stát patří mezi nejhůře zasažené asijské země. Jeho populace čítá 5,7 milionu lidí, na milion lidí připadá podle serveru Worldometer zhruba 2300 nakažených. I přes vysoký počet potvrzených případů však Singapur hlásí 12 úmrtí a 24 hospitalizací.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu pacientů singapurská vláda rozhodla vybudovat řadu dočasných nemocnic v nevyužívaných prostorech. Například hala výstaviště Changi, které tradičně hostí jednu z největších leteckých přehlídek v Asii, může pojmout až 4000 pacientů. První pacienty zdravotníci do výstavní haly přesunuli již v sobotu, pobývat zde budou hlavně ti, kteří už nevyžadují nepřetržitý lékařský dohled nebo u nich má nemoc covid-19 mírný průběh.

Sousední Malajsie dnes oznámila 38 nových případů nákazy, což je o 13 méně než v sobotu. V zemi s 31,5 milionu obyvatel je nyní 5780 nakažených a 98 mrtvých.

Indonésie má 275 nových případů nákazy, čímž celková bilance infikovaných vzrostla na 8882. Zemřelo dalších 23 lidí, u kterých se potvrdil koronavirus. V sobotu země registrovala 396 nakažených a 30 mrtvých. Jedna z nejlidnatějších zemí světa, která má přes 267 milionů obyvatel, eviduje 743 úmrtí pacientů s covid-19. Jde o nejvyšší počet mrtvých v Asii po Číně, kde zemřelo asi 4600 lidí.

Filipínské ministerstvo zdravotnictví dnes nahlásilo dalších sedm mrtvých s onemocněním covid-19. Počet nově nakažených v porovnáním s předchozím dnem prudce vzrostl, za uplynulých 24 hodin přibylo 258 infikovaných. O den dříve to bylo 102. Celkový počet infekcí na Filipínách vystoupil na 7579, obětí pak souostroví se 106 miliony obyvatel eviduje 501.

Bezmála 70milionové Thajsko dnes oznámilo dalších 15 případů nákazy a žádná nová úmrtí. Od prvního potvrzeného případu v lednu tak země nyní eviduje 2922 infikovaných, z čehož 51 pacientů zemřelo.