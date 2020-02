Bilance vzrostla poté, co úřady provincie Chu-pej oznámily, že v pátek zemřelo dalších 45 lidí nakažených novým typem koronaviru. Provincie, ve které leží i město Wu-chan, rovněž potvrdila, že v pátek zaznamenala 1347 nových případů nákazy. Celkový počet lidí nakažených v provincii tak dosáhl 7153. Jednoho mrtvého ohlásilo také město Čchung-čching, které leží více než 700 kilometrů západně od Wu-chanu. Celkový počet obětí viru v Číně se tak vyšplhal na 259.

Třiatřicet nových obětí zaznamenaných v pátek připadá na samotnou provinční metropoli Wu-chan. Celkově si ve městě odříznutém od okolního světa koronavirus vyžádal již 192 mrtvých.

Nový typ koronaviru se z Wu-chanu rozšířil do řady velkých čínských měst. Tchien-ťin, který leží nedaleko Pekingu, dnes oznámil, že až do odvolání zůstanou ve městě uzavřené všechny školy a podniky, jejichž provoz není nezbytně nutný.

Provincie Chu-pej je epicentrem nákazy, která se již rozšířila do více než dvaceti zemí světa. V Evropě jsou to Francie, Německo, Británie, Finsko, Itálie, Švédsko a Španělsko. V pátek první dva případy oznámilo Rusko, nemocní jsou však z asijské části země. V Česku se zatím nákaza nepotvrdila.

Spojené státy, které už rovněž mají několik potvrzených případů, v pátek kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásily stav zdravotní nouze. Už ve čtvrtek vyhlásila globální stav zdravotní nouze Světová zdravotnická organizace (WHO).

Nový virus, označovaný jako 2019-nCoV, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

Německé vojenské letadlo evakuovalo z Wu-chanu přes 120 lidí

Německé vojenské letadlo s více než 120 lidmi na palubě dnes odletělo z čínského města Wu-chan. Informovala o tom agentura DPA. Mezi evakuovanými by mělo být podle dřívějších údajů asi 90 Němců a zhruba 40 občanů dalších zemí. Armádní Airbus A310 by měl kolem poledne dorazit na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Poté lidé zamíří do karantény.

Vojenské letadlo s evakuovanými má v plánu mezipřistání v Moskvě. Podle německého ministra zahraničí Heika Maase není na palubě nikdo, u koho by se nový typ koronaviru prokázal, ani nikdo, u koho panuje podezření, že by se nakazil.

Po přistání ve Frankfurtu všechny evakuované převezou do karantény. Dva týdny lidé stráví v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu.

Do Wu-chanu vyrazilo letadlo jen s posádkou. Na palubě ale bylo na žádost Číny 10.000 ochranných obleků, které mají pomoci při boji proti šíření koronaviru.

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Británie či Francie. Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií. Do Prahy by je měl v neděli dopravit z Bruselu vojenský speciál. Následně budou vyšetřeni v pražské Nemocnici Na Bulovce, pak stráví dva týdny v karanténě.