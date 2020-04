Čínští zdravotníci identifikovali také 29 lidí, kteří se nakazili koronavirem, ale nevykazují příznaky nemoci, z toho čtyři případy byly dovezené. Ještě donedávna statistiky tyto pacienty nezmiňovaly. I lidé bez symptomů ale mohou virus šířit. O den dříve bylo nově zjištěných nemocných bez příznaků 34.

Severozápadní provincie Šan-si dnes oznámila sedm importovaných případů nákazy, všichni nakažení jsou čínští občané, kteří se vrátili z Ruska. Tři nové importované případy oznámila také autonomní oblast Vnitřní Mongolsko. Čína zpřísnila kontroly v přístavech a na hranicích, od 28. března zakázala vstup cizincům a všechny mezinárodní lety nechala odklonit do metropole Pekingu. Případů nákazy ale přibývá, infekci si většinou přivezou Číňané, kteří se vracejí z Ruska.

Všechny nové případy v Šan-si jsou Číňané, kteří do země přicestovali 20. dubna letadlem z Moskvy. Tento let byl odkloněn do Pekingu. K dnešnímu dni bylo na tomto letu potvrzeno celkem 30 případů infekce koronavirem. Další osm lidí se nakazilo, ale podle čínských úřadů nevykazují příznaky nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje.

V pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se nakazilo koronavirem SARS-CoV-2 celkem 82 816 lidí, z toho 4632 jich zemřelo. Čína je zemí, odkud se nový typ koronaviru začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí světa.

Indie zmírnila opatření

Srí Lanka dnes znovu vyhlásila celostátní zákaz vycházení, který platí až do pondělního rána. Reagovala tak na zvýšení počtu případů nákazy. Většina infikovaných jsou příslušníci námořnictva, kteří mají na starosti vyhledávání těch, kteří porušují karanténu. V pátek země oznámila 46 nově nakažených, celkem jejich počet na ostrově vzrostl na 420. Sedm lidí zemřelo.

Karanténní opatření naopak začala zmírňovat Indie. V zemi platí až do 3. května zákaz vycházení kvůli obavám z šíření koronaviru, úřady ale teď povolily znovu otevřít menší obchody. Indie hlásí více než 24.500 případů nákazy a 775 úmrtí. Už minulý týden úřady rozhodly, že ve venkovských oblastech znovu umožní vykonávat zemědělské práce a stavět silnice a budovy, což bylo kvůli šíření koronaviru přerušeno. Do práce se tak mohly vrátit miliony dělníků, kteří se po vyhlášení zákazu vycházení ocitli v zoufalé situaci a nedokázali uživit své rodiny.

Jižní Korea hlásí jen deset nově infikovaných, už osmý den v kuse je tak denní nárůst počtu nakažených nižší než 20. Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) informuje celkem o 10.718 případech infekce koronavirem a 240 úmrtích. Thajsko informovalo o 53 nově nakažených a jednom úmrtí 48letého Thajce, který se nakazil společně se čtyřmi členy rodiny.

Na lodi u Nagasaki je už 148 nakažených

Nákaza koronavirem se potvrdila již u 148 členů posádky italské výletní lodi, která kvůli opravám kotví u japonské prefektury Nagasaki. Japonské úřady dnes oznámily, že na koronavirus otestovaly už všechny lidi na palubě, nakažených jich je zhruba čtvrtina.

Správa prefektury Nagasaki potvrdila, že testy prokázaly infekci u dalších 57 z celkem 623 zaměstnanců na plavidle. Žádní cestující na palubě nejsou.

Loď Costa Atlantica, kterou provozuje společnost Costa Cruises, je v japonských docích od konce února, kdy epidemie nemoci covid-19 znemožnila její původně plánovanou opravu v Číně. Úřady začaly s hromadnými testy posádky, když se u jednoho z jejích členů potvrdila nákaza.

Rostoucí počet případů nákazy na lodi vyvolává obavy z dopadů na místní obyvatelstvo. Ukázalo se totiž, že někteří členové posádky opustili vymezenou oblast navzdory ujištění provozovatele plavidla, že se budou zdržovat jen v přístavišti. Úřady nyní zjišťují podrobnosti o jejich pohybu.

Drtivá většina infikovaných se léčí přímo na lodi, jeden člověk byl hospitalizován. Právě případné další hospitalizace vyvolávají obavy, nárůst případů infekce v samotném Japonsku totiž vyvolává nápor na zdravotnická zařízení v celé zemi.