Deník napsal, že Vystrčila provázelo na Tchaj-wan 89 českých politiků, podnikatelů, umělců a zástupců akademické obce. Cesta se uskutečnila na přelomu srpna a září.

Čína se staví proti veškerým oficiálním stykům a výměnám mezi jinými státy a Tchaj-wanem, který považuje za neoddělitelnou součást čínského území, připomněl list China Daily.

Vystrčila na Tchaj-wan doprovodili zástupci 36 především menších a středních firem, které se zabývají zejména oblastmi moderních technologií. Jejich představitelé již před cestou či v jejím průběhu vyjadřovali připravenost čelit případným restrikcím ze strany Číny.

Například Radovan Haluza, ředitel firmy Generi Biotech, která vyrábí testovací soupravy používané v lidské laboratorní medicíně, dnes ČTK řekl, že na čínský trh jeho společnost nepronikla, protože by pro úspěch potřebovala "politické krytí" uvnitř Číny. Na Tchaj-wan jel s tím, že podobný "trest" ze strany Číny může přijít. "Nepřekvapuje mě to, jenom mi je líto, že je Čína tak mentálně jinde než Evropa," poznamenal.

Čínským záměrem není překvapen ani předseda Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš. "Co mě ale překvapilo, je, jak je to dětinské a jasně vymezené," řekl ČTK. Reakci Číny označil za pokračování předchozích vyjádření včetně tzv. dopisu bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi od čínské ambasády v Praze a vyjádření čínského ministra zahraničí Wanga I. Označil to za součást čínské politiky.

Peking proti cestě českého politika opakovaně protestoval a varoval mimo jiné, že Vystrčil za porušení principu jedné Číny zaplatí vysokou cenu. Předseda Senátu čínské kritiky odmítl a vyjádřil přesvědčení, že jeho návštěva politiku jedné Číny tak, jak ji vnímá Česká republika, neporušuje. Některé čínské výhrůžky odmítla i česká diplomacie, jakož například i Francie nebo Německo.

Politická odvaha

Mluvčí tchajwanského ministerstva zahraničí dnes ocenila "politickou odvahu" Vystrčila, který navzdory výhrůžkám Číny nedávno navštívil Tchaj-wan. Informoval o tom tchajwanský zpravodajský server Focus Taiwan. Mluvčí tchajwanské diplomacie Joanne Ouová uvedla, že český politik před návštěvou, během ní i po ní "ukázal lidskou důstojnost a ducha sametové revoluce z roku 1989".

Tchaj-wan má vlastní vládu od roku 1949, kdy se na ostrov stáhly po prohrané občanské válce zbytky sil odpůrců čínských komunistů v čele s generálem Čankajškem.