Ochránci jsou zděšení. Čína povolí obchod s kostmi tygrů a rohy nosorožců

Čínská vláda znovu umožní obchodovat s tygřími kostmi a rohy nosorožců, které jsou používány v tradiční čínské medicíně. Vládní zpráva nezmiňuje žádnou změnu zákona, místo toho uvádí, že obchod bude kontrolován a tygří kosti a rohy nosorožců budou pocházet ze zvířat chovaných na farmách chovaných zvířat určených pro lékařský výzkum a léčení. Informovala o tom agentura AP.

„Za zvláštních okolností bude bude posílena regulace prodeje a užívání těchto produktů. Veškeré související akce budou povoleny a objem obchodu bude přísně kontrolován,“ uvádí pondělní prohlášení vlády.

Ta přitom nezveřejnila žádný důvod pro odvolání zákazu, který Peking přijal v roce 1993 v důsledku globálního tlaku na ochranu rychle mizejících ohrožených druhů. I přes nedostatek důkazů o jejich účinnosti při léčbě a negativní vliv na populace divokých zvířat zůstávají tygří kosti a rohy nosorožců součástí tradiční medicíny.

Podle odborníků tento krok pravděpodobně souvisí právě s úsilím vlády o podporu tradiční čínské medicíny, které se věnuje více než půl milionu léčitelů. Celý průmysl s ní spojený pak má hodnotu přes 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun).

Prohlášení rovněž nic neuvádí o regulaci chovu tygrů a nosorožců v zajetí, pouze dodává, že ústřední vláda „vyzvala vlády na všech úrovních, aby zlepšily publicitu zaměřenou na ochranu nosorožců a tygrů tak, aby veřejnost aktivně bojkotovala nelegální nákupy“. V současnosti žije v Číně podle odhadů přibližně 6500 tygrů. Počet chovaných nosorožců není znám.

Ochránci přírody jsou zděšení

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) by krok ke zrušení zákazu měl „devastující následky po celém světě“, protože by umožnil pytlákům a pašerákům schovávat se za legalizovaný obchod.

„S populacemi divokých tygrů a nosorožců na tak nízkých úrovních a tváří v tvář četným hrozbám je legalizovaný obchod s částmi jejich těl pro Čínu prostě velký hazard,“ napsala Margaret Kinnairdová z WWF. „Toto rozhodnutí se zdá být v rozporu s nedávnými kroky vedení Číny, které deklarovalo boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími zvířaty,“ dodala.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang nicméně uvedl, že postoj Číny k ochraně ohrožených druhů zůstává konzistentní a že změny směřují k vyplnění mezer v předchozích nařízeních a současně zajišťují její vyvážené prosazování.

„Zaznamenali jsme v této souvislosti obavy příslušných stran a jsme ochotni v tomto směru posílit výměny s ostatními zeměmi,“ řekl Lu Kchang novinářům. Deník The New York Time připomíná, že v současnosti žije ve volné přírodě již pouze méně než 30 tisíc nosorožců a 3900 tygrů.

„Malý počet jedinců stojí o to, aby vydělali spoustu peněz, možná za cenu vymyzení druhů,“ řekl listu The New York Times Peter Knights, výkonný ředitel WildAid, enviromentální advokátní skupiny ze San Francisca.