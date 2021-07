Už se loučili s blízkými a začali počítat s tím, že přijde smrt. Stáli sice na sedačkách, vodu už ale i tak měli až po hrudníky. Malé děti museli rodiče držet nad hlavami. Centrální Čínu postihla tento týden ničivá povodeň. V Čeng-čou se voda valila ulicemi a zaplavila i podzemní trať. Záchranáři z metra museli evakuovat stovky lidí, jejichž životy visely na vlásku.

Nejhorší situace byla na lince číslo 5. Do metra voda vnikla ve chvíli, kdy ve vozech soupravy byly stovky cestujících. Někteří pasažéři prostřednictvím sociálních sítí žádali o pomoc. „Na webové stránce Weibo jedna z cestujících uvedla, že zaměstnanci metra nejdříve přikázali lidem vystoupit a vyjít tunelem ven. Brzy se ale museli vrátit, protože do tunelu se řítilo příliš mnoho vody. Když opět vstoupili do soupravy metra, vodu už měli po pas. Metro sice zavřelo dveře, ale voda dál škvírami proudila do vozů," cituje stanice CNN později smazaný post.

Lidé se v zoufalství postavili na sedačky. „Vodu už máme po hrudníky. Už ani nemůžu mluvit, prosím pomozte," napsala cestující Xiaopei na sociální síť.

Ve vozech byly i malé děti. „Rodiče je vyzvedli nad hlavy. Ostatní cestující ze sebe shodili a svlékli vše, co by je mohlo stahovat pod vodu," zmiňuje BBC.

Mnozí cestující se v tu chvíli začali loučit se životem. „Pokud pomoc nepřijde do dvaceti minut, stovky nás tady v metru přijdou o život," urgovala Xiaopei.

Jiní lidé volali svým blízkým. „Jedna z cestujících popsala, že slyšela jinou ženu dávat své rodině přístupová hesla k účtům," zmiňuje CNN.

Tichý pláč

To, co lidi dovedlo k zoufalství, ale nebyla jen stoupající voda. „Bála jsem se jí, ale to nejstrašnější byl docházející vzduch ve voze. Mnoha lidem se začalo špatně dýchat," uvedla neidentifikovaná cestující na sociální síti v později smazaném příspěvku.

Cestující v metru prožili nejhorší chvíle svého života. Přesto se snažili zachovat klid. „Jiná žena uvedla pro jeden ze státních čínských deníků, že nedokázala přestat slzet, když viděla, jakou rychlostí proudí voda do soupravy. I někteří další plakali. Lidé se podle ní ale vzájemně utěšovali a většina z nich zůstala potichu, aby ušetřila síly," píše CNN.

Na záchranu lidé čekali dlouhé desítky minut. Krátce před tím, než dorazili hasiči, už voda lidem sahala téměř po krk. „Byla jsem vyděšená. Když jsem spatřila, že voda za skly už je výš, než byly naše hlavy, začala jsem se smiřovat s tím, že se odtud nikdy nedostanu," uvedla jedna z cestujících pro státní čínský deník. Kolem ní byly děti, těhotné ženy i starší lidé. Mnozí se třásli a lapali po vzduchu.

Poškozená přehrada

V centrální Číně silně prší už několik dní po sobě. Za pár desítek hodin tam spadlo více vody, než jindy naprší za rok. Experti opět upozorňují na katastrofální důsledky globálního oteplování. Záplavy vyhnaly z domovů desítky tisíc lidí. „Z města Čeng-čou s více než 12,5 miliony obyvatel bylo evakuováno přes sto tisíc lidí. Z nedalekého města Gongyi pak záchranné složky přemístily dvacet tisíc lidí," píše CNN.

Ve čtvrtek čínské úřady potvrdily, že se počet obětí zvýšil. Původně se mluvilo o dvanácti mrtvých. „Po naléhání veřejnosti oficiální místa uvedla, že si povodně vyžádaly 33 mrtvých. Osm lidí je stále nezvěstných," zmiňuje The Guardian.

Ve městě Čeng-čou museli záchranáři evakuovat více než šest set lidí z místní nemocnice. Tu totiž postihl rozsáhlý výpadek proudu. Přístroje přestaly fungovat a v ohrožení se ocitly životy pacientů z jednotek intenzivní péče. „Mému otci, který je závislý na dýchacím přístroji, museli zdravotníci manuálně do plic pumpovat kyslík," uvedla podle CNN příbuzná jednoho z pacientů na sociální síti.

Postižená provincie Che-nan patří mezi nejchudší oblasti v Číně, většina lidí se tam živí zemědělstvím. Podle úřadů povodně zasáhly zhruba tři miliony lidí. Kromě deště a povodní se úřady obávaly i protržení okolních přehrad. Silně cenzurované čínské zpravodajství nakonec uvedlo, že některé přehrady jsou poškozené a na hranici kapacit, ale k protržení by dojít nemělo.