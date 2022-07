Ohrožení ekonomické i národní bezpečnosti

„Čína představuje největší dlouhodobou hrozbu pro naši ekonomickou a národní bezpečnost a zasahuje do politiky, včetně nedávných voleb,“ uvedl ředitel FBI

Šéf britské MI5 zase sdělill, že jeho služba v posledních třech letech více než zdvojnásobila svou činnost zaměřenou proti čínským aktivitám a nyní ji bude opět zdvojnásobovat. „MI5 nyní vede sedmkrát více vyšetřování souvisejících s aktivitami Komunistické strany Číny než v roce 2018,“ dodal.

Podle britské BBC McCallum rovněž uvedl, že hrozba, kterou představuje Komunistická strana Číny, je nezanedbatelná, zatímco Wray ji označil za obrovskou a dechberoucí.

Krádež technologií

Ředitel FBI také varoval před Čínou posluchače, mezi nimiž byli ředitelé podniků a vedoucí představitelé univerzit. „Čínská vláda je odhodlána ukrást vaše technologie pomocí celé řady nástrojů,“ upozornil. Pro západní podniky podle něj představuje ještě vážnějšá hrozbu, než si mnozí podnikatelé uvědomují.

Uvedl i případy, kdy lidé napojení na čínské společnosti na americkém venkově vykopávali geneticky modifikovaná semena, jejichž vlastní vývoj by je stál miliardy dolarů a téměř deset let.

Čína podle Američana nasadila kybernetickou špionáž k „podvádění a krádežím v masovém měřítku“, přičemž její hackerský program je větší než program všech ostatních velkých zemí dohromady.

Práce pro čínské důstojníky

Příklady spojené s hrozbou, kterou Čína představuje, nabídl i McCallum. Připomněl třeba britského leteckého experta, kterého oslovili online s nabídkou atraktivní pracovní příležitosti. Dvakrát odcestoval do Číny, kde se nechal pozvat na večeři, poté ho čínští zpravodajští důstojníci požádali o technické informace o vojenských letadlech několika společností.

„A v tuto chvíli jsme zasáhli my,“ řekl McCallum. Uvedl také, že čínská společnost oslovila jednu britskou strojírenskou firmu, převzala její technologii a domlouvaný obchod následně zrušila. To následně donutilo společnost Smith's Harlow, aby v roce 2020 vstoupila do nucené správy.

Tyto typy operací mají podle šéfa MI5 za cíl zesílit hlasy podporující čínskou komunistickou stranu a umlčet ty, které zpochybňují její autoritu. „Je třeba se tomu postavit,“ apeloval McCallum.

Zásah do voleb

Ředitel FBI Wray dále sdělil, že čínská vláda letos na jaře přímo zasahovala do amerických voleb do Kongresu v New Yorku, protože si nepřála, aby byl zvolen kandidát, který byl kritikem čínského režimu a dřívějším účastníkem protestů na náměstí Nebeského klidu.

Čína si údajně najala soukromého vyšetřovatele, který měl o kandidátovi získat kompromitující materiál. Když se nepodařilo nic najít, přišla prý snaha vytvořit kontroverzi pomocí sexuální pracovnice, a dokonce měl padnout návrh zinscenovat autonehodu.

Příprava na sankce

Wray také vysvětlil, že si Čína aktuálně bere nejrůznější ponaučení z konfliktu na Ukrajině. Patří mezi ně podle něj i snaha izolovat se od případných budoucích sankcí podobného typu, jaké postihly Rusko. Pokud by Čína skutečně napadla Tchaj-wan, přišel by podle Američana mnohem větší zásah do ekonomiky, než jaký svět pocítil letos. Západní investice v Číně by se staly rukojmími a dodavatelské řetězce by byly narušeny.

„Nemám žádný důvod si myslet, že by jejich zájem o Tchaj-wan jakkoli polevil,“ řekl ředitel FBI novinářům po projevu.

Šéf MI5 McCallum pak na závěr konstatoval, že hrozbě pomůže čelit nová legislativa a Spojené království se také musí stát „těžším cílem“ tím, že zajistí, aby si všechny vrstvy společnosti více uvědomovaly rizika spojená s Čínou. Doplnil, že díky reformě vízového systému vyhostilo Spojené království více než padesát studentů napojených na čínskou armádu.

„Čína příliš dlouho počítala s tím, že je pro všechny druhou nejvyšší prioritou,“ řekl Wray a dodal: „Létat neviditelní pod radarem už se jim však nedaří.“