V loňském roce si vydobylo celosvětovou pozornost stádo 14 divokých slonů asijských, které opustilo rezervaci Jün-nan a vydalo se na pouť jihozápadní Čínou, při níž urazilo více než 500 kilometrů na sever. Nyní, jak se zdá, se konečně vydalo na cestu zpátky k domovu.

Slon indický - ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, Kalyan Varma, CC BY-SA 4.0

Čtrnáctihlavé sloní stádo překročilo v neděli večer řeku Jüan-ťiang ve městě Jü-si spadajícím pod provincii Jün-nan. Podle místních představitelů je to významný pokrok. Zdá se, že se dlouhá pouť toulavých slonů konečně chýlí ke svému závěru. Informoval o tom britský deník The Guardian, který na svém webu i youtubovém kanále zveřejnil letecké záběry slonů odbočujících na most a pokojně kráčejících směrem k domovu.