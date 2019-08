Trump řekl, že považuje za upřímné dnešní vyjádření čínského vicepremiéra ohledně obchodních jednání s USA. Liou Che ohlásil, že Čína je ochotna aktuální obchodní konflikt řešit prostřednictvím klidných rozhovorů a rozhodně se staví proti další eskalaci sporu.

"Myslím, že strašně moc touží po dohodě… Myslím, že nemají na výběr," řekl americký prezident ve svém závěrečném vystoupení v jihofrancouzském Biarritzu. Čínu podle něj "velmi tvrdě" zasáhla americká cla na dovoz čínského zboží, zatímco USA na tarifech vydělávají. Komentátoři přitom podotýkají, že cla v konečném důsledku mají negativní dopad spíše na americké firmy, než na čínské, na které jsou zaměřené.

Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem byla jedním z témat jednání lídrů sedmi vyspělých ekonomik, stejně jako americké hrozby o clech na dovoz z Německa či Francie. Zbylí účastníci summitu podle médií na Trumpa apelovali, aby se napětí na ekonomické scéně snažil snižovat.

Ohromná jednota

Podle Trumpa nicméně v Biarritzu panovala "ohromná jednota", Šéf Bílého domu před novináři oceňoval hlavně prezidenta hostitelské země. "Udělal (Macron) pro G7 neuvěřitelnou práci, tohle bylo velmi výjimečných, velmi jednotných dva a půl dne a já vám za to chci poděkovat," řekl Trump svému protějšku.

Příští rok se summit G7 uskuteční ve Spojených státech a Trump by chtěl, aby se jej účastnilo i Rusko, které bylo z tehdejší skupiny G8 v roce 2014 vyloučeno po anexi Krymu. Prezident USA dnes avizoval, že by na další setkání lídrů "určitě mohl pozvat" ruského prezidenta Vladimira Putina. Dodal, že pozvánka by ale mohla Putina postavit to složité situace a možná by ji nepřijal. Dosud se pozvání Putina brání někteří evropští členové G7, kteří poukazují na nevyřešený konflikt kolem Ukrajiny.

Například předseda Evropské rady Donald Tusk či britský premiér Boris Johnson se v posledních dnech vyslovili proti obnovení ruského členství v klubu nejsilnějších ekonomik.