Čína je ochotna řešit obchodní konflikt se Spojenými státy prostřednictvím klidných rozhovorů a rozhodně se staví proti další eskalaci tohoto sporu. Uvedl to čínský vicepremiér Liou Che. Dodal, že americké firmy jsou v Číně vítány a že s nimi bude dobře zacházeno.

Čínská nákladní kontejnerová loď v přístavu | Foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil dodatečné clo na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 550 miliard dolarů (12,8 bilionu Kč). Reagoval tak na odvetná čínská cla na dovoz z USA v roční hodnotě 75 miliard dolarů. Trump navíc na svém twitterovém účtu napsal, že americké podniky by měly hledat alternativy k podnikání v Číně, včetně přesunu výroby z Číny do USA.