Čínské úřady chtějí výrazně snížit počet horolezců, kteří se pokoušejí o výstup na Mount Everest ze severní strany. Lezeckou sezonu proto omezily pouze na jaro a výstup povolí maximálně 300 lidem. K tomuto nezvyklému kroku přitom přistoupily kvůli problémům s hromadícími se odpadky, píše portál South China Morning Post.

K zavedení opatření došlo poté, co úřady oznámily, že se v základním táboře na severní straně hory během loňského roku nahromadilo 8,4 tuny odpadu. Pokud by se však sečetl i odpad z jeho okolí, celkové množství by dosáhlo až 335 tun. Na jeho následném odklízení se proto muselo podílet asi 200 lidí.