Čínská vakcína má zelenou. WHO schválila Sinopharm k nouzovému použití

Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila k nouzovému použití vakcínu proti covidu-19 čínského výrobce Sinopharm. V Ženevě to oznámil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle světových tiskových agentur to znamená, že nyní vakcínu mohou nakupovat a distribuovat organizace OSN. Rozhodnutí poradní skupiny WHO otevírá možnost, aby byla vakcína Sinopharm v následujících týdnech či měsících zahrnuta do programu COVAX, který WHO zřídila pro distribuci vakcín do středně- a nízkopříjmových zemí. Čína již v únoru přislíbila dát do programu COVAX deset milionů dávek očkovacích látek, uvedla agentura DPA.

Čínská vakcína Sinopharm proti nemoci covid-19 | Foto: ČTK

WHO vakcínu Sinopharm schválila k nouzovému použití na základě doporučení panelu odborníků SAGE, který stanovil účinnost preparátu na 79 procent. Používat ji podle Tedrose budou moci lidé starší 18 let. K získání plné imunity je zapotřebí dvou dávek. K nouzovém použití zatím WHO schválila proticovidové vakcíny Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson a Moderna. Druhá čínská vakcína Sinovac prochází momentálně ve WHO schvalovacím řízením, podobně jako ruský Sputnik V či očkovací látka amerického výrobce Novavax. Časté testy přestanou být zdarma, řekl Arenberger. Také doporučil dovolenou v ČR Přečíst článek › Pro země Evropské unie, Spojené státy a další země s vlastními schvalovacími mechanizmy nemá dnešní krok WHO žádný dopad. Rozhodnutím Světové zdravotnické organizace se obvykle řídí státy, které nemají kapacity, aby účinnost a bezpečnost preparátů samy odborně posoudily. Čínské zdravotnické úřady použily podle oficiálních údajů již více než 200 milionů dávek různých proticovidových vakcín a více než 100 milionů bylo vyvezeno do zahraničí. Ze zemí EU začalo vakcínu Sinopharm používat pouze Maďarsko, které tak učinilo, aniž by preparát schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Vakcínu ve velkém používá také Srbsko a další balkánské státy.