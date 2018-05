Čína vypustila první komunikační satelit pro spojení s odvrácenou stranou Měsíce

/VIDEO/ Z čínského kosmodromu Si-čchang odstartovala v pondělí ráno raketa Long March-4C s komunikačním satelitem Queqiao, jehož úkolem je umožnit spojení se Zemí při nadcházející čínské lunární misi. Během ní chce Čína ještě letos přistát na odvrácené straně Měsíce.

Snímek odvrácené strany měsíce pořízený z lodi Apollo 16Foto: volné dílo: NASA/wikimedia.org

„Vypuštění je klíčovým krokem pro to, aby Čína uskutečnila svůj cíl být první zemí, která která uskuteční měkké přistání sondy na odvrácené straně měsíce,“ řekl manažer projektu Čang Li-chua. Tzv. temná strana Měsíce je trvale odvrácena od Země a je proto mnohem méně prozkoumaná, než přivrácená strana.

„Satelit, známý jako Queqiao nebo Magpie Bridge, se usadí na oběžné dráze ve vzdálenosti asi 455 tisíc kilometrů od Země. Zde bude fungovat jako komunikační družice, první svého druhu na světě,“ dodal Čang Li-chua.

Na listopad plánuje Čína vypuštění sondy Change 4, která by nejen měla jako první přistát na odvrácené straně Měsíce, ale plánován je i její návrat na Zemi s měsíčními vzorky. Bylo by to poprvé od roku 1974, kdy by byly na Zem dopraveny měsíční horniny.

Čína se snaží dohnat Rusko a Spojené státy a do roku 2030 se chce stát vesmírnou mocností. V příštím roce plánuje zahájit výstavbu vlastní vesmírné stanice s posádkou.

Nicméně, zatímco Čína trvá na tom, že její ambice jsou čistě mírumilovné, americké ministerstvo obrany jí obvinilo ze snahy vyvinout zbraně, které by ničily nepřítelské satelity v době krize, napsala agentura Reuters.