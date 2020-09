"Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil i přes nesouhlas čínské i české vlády ve vlastním politickém zájmu trval na návštěvě čínského regionu Tchaj-wan. Jedná se o hrubé porušení národní suverenity Číny, vážné zasahování do vnitřních záležitostí Číny, vážné poškození politické základny čínsko-českých vztahů a závažné porušení základních norem mezinárodních vztahů. Čína ostře odsuzuje takové chování a vyjadřuje silný nesouhlas," stojí v prohlášení velvyslanectví.

Zdůraznilo, že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny. "Čína vyzývá českou stranu, aby vzala na vědomí vážnou pozici Číny, dodržovala politický závazek uznání principu jedné Číny, přijala konkrétní opatření k odstranění nepříznivých dopadů souvisejících se vzniklým incidentem a přijala konkrétní kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů," uvedlo velvyslanectví.

Vystrčil už při dřívější čínské kritice odmítl, že by politiku jedné Číny porušil. Česko má podle něj s Čínou vyjednáno, že má právo na vlastní politiku jedné Číny. "Já jsem přesvědčen, že návštěva druhého nejvyššího činitele na Tchaj-wanu neporušuje politiku jedné Číny tak, jak ji má (definovanou) Česká republika," poznamenal tehdy.

Zahraniční politiku řídí vláda

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v týdnu uvedl, že Česko a Čína by se měly soustředit na věcnou spolupráci. Věří, že Vystrčilova cesta vztahy obou zemí nepoznamená. Ministr také zdůraznil, že se česká zahraniční politika ve vztahu k Číně Vystrčilovou cestou nijak nezměnila.

"Za naši zahraniční politiku zodpovídá vláda. Vláda, stejně jako předchozí vlády, má svoji jasně definovanou politiku ve vztahu k Číně. Vyhrazujeme si také právo s Tchaj-wanem v konkrétních oblastech spolupracovat a těchto principů se držíme," řekl.

Cesta senátní delegace v čele s Vystrčilem vzbudila velkou pozornost. Vedle Číny se proti ní stavěli i vysocí čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Právě nátlak čínské ambasády v Praze nejen v této záležitosti Vystrčil označil za jeden z důvodů, proč se návštěvu Tchaj-wanu rozhodl uskutečnit.

