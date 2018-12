Čína žádá propuštění šéfky Huawei. Kanadu varuje před následky

Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo Kanadu, aby okamžitě propustila finanční ředitelku čínské fitmy Huawei Technologies Meng Wan-čou. Současně úřad pohrozil, že pokud tak země neučiní, musí prý počítat s následky. Ženu před týdnem zadržela kanadská policie ve Vancouveru na žádost Spojených států. V USA je obviněna z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga.

Kanadského velvyslance v Číně si ministerstvo zahraničí v Pekingu předvolalo a dalo mu najevo "ostrý protest" proti postupu kanadských úřadů v kauze Meng Wan-čou, známé také jako Sabrina nebo Cathy Mengová.

Dcera zakladatele společnosti však nesmí být propuštěna na kauci. Soud k tomu vyzvala kanadská prokuratura s argumentem, že má žena obrovské finanční zdroje a motivaci uprchnout z Kanady zpět do Číny. Útěkem by se mohla vyhnout vydání do Spojených států.

List The Wall Street Journal už v roce 2016 napsal, že Washington zkoumá podezření, že firma Huawei dodává do Íránu a některých dalších zemí zboží americké výroby, které podléhá sankčnímu režimu.

Společnost Huawei je po jihokorejském Samsungu největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě.