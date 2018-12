Číňan odpálil v autobuse batoh a utekl. Výbuch zranil 17 pasažérů

Záběry kamerového systému zobrazují muže, který nastupuje do autobusu předními dveřmi a nese si batoh. Následně zavazadlo, které pravděpodobně obsahovalo výbušniny, zapálí a hodí dál do autobusu mezi cestující. Z místa činu utekl. Informoval o tom server Novinky.

Braeking: 17 people were hospitalized after a bus exploded on Wednesday afternoon in Leshan, SW China's Sichuan Province, local police reported; Early to say whether it was a Terror attack.. pic.twitter.com/R8IvAG0PVQ