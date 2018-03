Kontrolu na CEFC převzala státní agentura. Firma tvrdí, že ji nikdo neinformoval

Jak dnes uvedla agentura Reuters, společnost CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy uvedl, že firma o převzetí nemá žádné informace a nadále ji řídí současný management. Jen krátce předtím vydala CEFC prohlášení, v němž stojí, že údaje o vyšetřování předsedy představenstva Jie Ťien-minga se nezakládají na faktech.

Podnik na svém webu uvádí, že společnost CEFC funguje normálně. Část médií ve čtvrtek s odvoláním na nejmenované zdroje informovala, že s předsedou představenstva této firmy Jie Ťien-mingem, který je zároveň poradcem prezidenta Miloše Zemana, probíhá vyšetřování kvůli podezření z hospodářské kriminality. CEFC v Česku vlastní například fotbalovou Slavii.

Společnost CEFC China Energy v posledních letech vyrostla z prodejce paliv v ropný a finanční konglomerát s mnoha akvizicemi v zahraničí. Aktuálně je těsně před dokončením koupě čtrnáctiprocentního podílu v ruské ropné společnosti Rosněfť. Jie Ťien-minga policie tento rok vyslýchala již několikrát, uvedla agentura Reuters.

„Chystá se hloubkové vyšetřování aktivit CEFC. Už se to řeší i v dalších čínských médiích, což znamená, že to prošlo přes propagandu,“ citoval server Neovlivni.cz čínské zdroje. Podle některých informací byl Ťien-ming zadržen přímo na příkaz prezidenta Si Ťin-pinga.

Sama CEFC na dotazy ohledně vyšetřování Jie Ťien-minga až do pátku nijak nereagovala. Pokud by byl Jie Ťien-ming skutečně vyšetřován, mohlo by to ukončit aktivity celé skupiny CEFC, která je sedmou největší privátní společností v Číně. Po celém světě CEFC zaměstnává přibližně 30 tisíc lidí. Hodnota akcií i dluhopisů společnosti ve čtvrtek výrazně poklesla.

Minulý měsíc neschválila Česká národní banka vstup CEFC do J&T Finance Group kvůli nejasnostem o původu financování transakce, připomněla agentura Reuters.

"Aktuální vývoj a zprávy ohledně CEFC nemají žádný vliv na chod a fungování skupiny J&T Finance Group. Skupina CEFC je minoritním akcionářem bankovního holdingu JTFG s podílem 9,9 procenta, proto jí nevznikají vůči JTFG žádná práva nad rámec standardního pasivního investora," napsala J&T Finance Group v tiskové zprávě.

Čínská společnost v Česku doposud investovala přes tři desítky miliard korun. Mimo jiné vlastní Pivovary Lobkowicz, fotbalový klub SK Slavie Praha a stadion Eden. Kromě toho jí patří i několik nemovitostí v Praze - včetně Florentina a bývalé budovy Živnobanky - a téměř poloviční podíl má rovněž v aerolinkách Travel Service.

V Česku skupinu zastupuje bývalý politik Jaroslav Tvrdík. Sám Jie Ťien-ming je pak jedním z poradců prezidenta Miloše Zemana.