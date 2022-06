První čínská letadlová loď jménem Liao-ning vznikla úpravou ze starší sovětské lodi Varjag a je v aktivním provozu od roku 2012. Bojeschopnou se pak stala o čtyři roky později. Druhý letadlový nosič nazvaný Šan-tung byl poprvé vypuštěn na vodu v roce 2017 a ve službě je od roku 2019.

Obě plavidla byla nicméně založena na zastaralé sovětské technologii a dosud používají startovací systém se skokanským můstkem, kdy letadla vzlétají z mírné rampy. Nejnovější přírůstek do čínského námořnictva se však pyšní nejmodernější technologií, stejnou, jakou v současnosti využívají americké námořní síly.

Jak uvedlo Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) se sídlem ve Washingtonu, elektromagnetický katapult je významným vylepšením předchozího startovacího systému. Nová technologie umožní Číně rychleji a s větším množstvím munice vypouštět z Fu-ťienu širší škálu letadel. Kromě toho je loď vybavena také blokovacími zařízeními.

China's third aircraft carrier, the Fujian warship, was launched today with a full displacement of more than 80000 tons. Although it is still a conventional power, it is equipped with the most advanced electromagnetic ejection device. pic.twitter.com/J5fvqIXsLM