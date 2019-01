Sonda Čchang-e 4 se povrchu měsíce dotkla v 10:26 hodin čínského času. Zhruba o hodinu a čtvrt později pořídila z prakticky neprobádané části Měsíce první snímek, který zachycuje malý kráter a okolní pustou planinu.

„Odvrácená strana Měsíce je vzácně klidnou oblastí, kam nedosahují rušivé rádiové signály ze Země,“ řekl agentuře Xinhua mluvčí mise Yu Guobin. „Tato sonda může pomoci v oblasti nízkofrekvenčního pozorování vesmíru a poskytnout důležité informace ke studiu původu hvězd a mlhoviny.“

China's Chang'E-4 probe landed on the farside of the moon about one hour ago. Congratulations! The video shows the landing sequence of the Chang'E-3 probe. pic.twitter.com/Zg3KMkxrF2

Neméně důležitým úkolem čínského přístroje je však také průzkum měsíčního povrchu a jeho složení. Výzvou pro čínské odborníky bylo zejména zajištění komunikace se zemí. Za tímto účelem v květnu loňského roku vyslali do kosmu speciální satelit.

Sondu, která byla pojmenována podle čínské bohyně Měsíce, vynesla na oběžnou dráhu raketa Long March 3B. Ta odstartovala osmého prosince loňského roku z čínského kosmodromu Si-čchang v provincii S’-čchuan na jihu země, zhruba 500 kilometrů jihozápadně od Čcheng-tu.

Úspěšné přistání jen podtrhuje snahu Číny o zařazení po bok vesmírných velmocí - Ruska a Spojených států amerických. Aktuální misi předcházelo vyslání sondy Čchang-e 3, která se stala prvním lidským výtvorem, jenž na povrch měsíce dosedl od dob přistání sovětského přístroje Luna 24 v roce 1976.

A Chinese spacecraft has become the first to land on the far side of the moon, according to state media.



The lunar explorer Chang'e 4 touched down on Thursday morning Beijing time (just before 2.30am GMT).



