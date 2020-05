Americký prezident Donald Trump nevyloučil, že USA budou od Číny požadovat odškodnění za to, že nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Na covid-19 už zemřelo od prosince přes 342 tisíc lidí, přičemž téměř 100 tisíc v USA.

Wang při výroční tiskové konferenci řekl, že USA a Čína musejí najít najít způsob mírové existence, protože ze spolupráce jenom získají, zatímco konfrontace jim přinese ztráty.

Vztahy obou zemí, poznamenané v minulých dvou letech obchodní válkou, se v době koronaviru vzájemnými výpady značně zhoršily, upozornila agentura Reuters.

Wang prohlásil, že je třeba, aby obě země začaly koordinovat politiku s ohledem na své hospodářství i na ekonomiku celého světa. USA by podle něj měly přestat marnit čas. "Chci zde říci: Neztrácejte už vzácný čas a neopomíjejte lidské životy. To, co musejí Čína a USA udělat především, je poučit se jeden od druhého, podělit se o své zkušenosti z boje proti epidemii a navzájem si v tomto boji pomoci," řekl ministr.

Apeloval rovněž na odpovědnost obou zemí vůči světu. "Čína vždy zastávala názor, že největší rozvíjející se země a největší rozvinutá země světa nesou velkou odpovědnost za světový mír a rozvoj. Čína a USA z kooperace jenom získají, zatímco z konfrontace ztratí," řekl ministr.

Zmínil se ale také o požadavku náhrad za epidemii a řekl, že ti, kdo chtějí, aby Čína zaplatila kompenzaci, jsou snílci. Wang ujistil, že je Čína připravena podílet se na mezinárodní spolupráce při určení původu koronaviru. Tato spolupráce se ale podle jeho slov musí obejít bez "politického vměšování".

Politický virus

K napětí mezi oběma zeměmi prohlásil, že jsou na pokraji nové studené války. "V USA se kromě zkázy způsobené koronavirem šíří i politický virus a nevynechá příležitost, aby nezaútočil a nehanil Čínu. Některé americké politické síly si vzaly vztahy Číny s USA jako rukojmí a tlačí obě země na okraj nové studené války," řekl.

"Záměrem Číny není změnit Spojené státy a ještě méně je nahradit. USA by se měly vzdát nadějí na to, že mohou Čínu změnit. V zájmu obou našich národů a také budoucnosti a prosperity lidstva by měly Čína a USA najít cestu k mírového soužití, navzdory rozdílnosti společenských kultur a systémů," řekl nejvyšší čínský diplomat.

Wang se dále zastal Světové zdravotnické organizace (WHO), již Spojené státy kritizují za postup při pandemii. USA chtějí zvážit své další členství v organizaci a prozatím dočasně pozastavily své příspěvky. Podle Wanga odvedl ředitel WHO Tedros Adhanomom Ghebreyesus dobrou práci. Wang řekl, že všechny slušné země organizaci podpoří, protože zachraňuje životy. WHO se podle něj nebude měnit jenom proto, že se někomu nelíbí.

Wang se zaměřil i na Severní Koreu a Tchaj-wan. Čína podle ministra doufá v co nejrychlejší obnovu amerických rozhovorů s KLDR, protože nelze promarnit těžce nabyté výsledky minulých kontaktů. K Tchaj-wanu řekl, že by USA neměly zpochybňovat otázku čínských nároků na Tchaj-wan.