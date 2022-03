Jak dny plynuly a ruská agrese a útoky zesílily, Wangova nálada se zhoršovala. Jeho rozpoložení navíc nezlepšoval ani fakt, že se na síti Douyin stále častěji objevovala videa Číňanů, kteří chválili ruské vojenské jednotky a schvalovali invazi.

A proto se rozhodl jednat. „Byl jsem opravdu velmi naštvaný, tak jsem si řekl, že pro ně natočím videa, abych jim ukázal realitu bojů,“ řekl vlogger CNN.

Jeho každodenní videa, zveřejňovaná na různých platformách, včetně YouTube a čínské aplikace pro zasílání zpráv WeChat, se začala šířit obrovskou rychlostí. Stal se jedinečným hlasem, který čínskému publiku nabízel skutečný pohled na válkou zmítanou Ukrajinu. Jeho záběry a názory se tak postavily do totálního kontrastu čínským státním sdělovacím prostředkům, které hojně propagují ruské dezinformace, jako například nepodložená tvrzení, že válku rozpoutali ukrajinští nacisté.

