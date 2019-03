Průlomové rozhodnutí. Japonsko vydalo do Česka hledaného vraha

České ministerstvo spravedlnosti vyjednalo s Japonskem vydání čínského státního příslušníka odsouzeného českými soudy za dvojnásobnou vraždu zpět do České republiky. Hledaný muž spáchal vraždu v roce 1998, a hned poté utekl do Číny. Oznámil to mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na webu úřadu.

Dvojnásobnou vraždu spáchal podle úřadu čínský občan v roce 1998. Vzápětí odcestoval do své domoviny, kde se zhruba dvě desítky let skrýval. Zadržen byl na základě mezinárodního pátrání až loni v říjnu v Japonsku. V Česku byl v roce 2003 odsouzen za vraždu ke 12 letům vězení. Japonsko ho do Česka vydalo letos 15. března. „Žádost o vydání byla Ministerstvem spravedlnosti ČR podána na základě ujištění o vzájemnosti, neboť mezi Českou republikou a Japonskem není uzavřená dvoustranná smlouva o vydávání osob k trestnímu stíhání či výkonu trestu. Japonské orgány vydání povolily v únoru 2019. Vydání bylo poté realizováno orgány Policie ČR," vysvětlil Řepka. Je to přitom vůbec poprvé, kdy Česká republika požádala Japonsko o vydání hledané osoby. „S ohledem na specifické okolnosti případu a odlišnou právní úpravu Japonska bylo nezbytné, aby všechny zúčastněné složky, včetně orgánů Policie ČR a Velvyslanectví ČR v Tokiu, vyvinuly maximální úsilí pro úspěšnou realizaci případu," dodal mluvčí. Podrobnosti neznámé Ministerstvo zatím neuvedlo podrobnosti k vydanému člověku ani k činu, který spáchal. Podle zpravodajství ČTK byli na jaře roku 1998 nalezeni v pronajatém bytě v Praze 4 dva zastřelení Asiaté. Podle serveru Blesk.cz policie kvůli této vraždě následně pátrala po profesionálním zabijákovi Chuej Čungovi, kterého si údajně na vraždu objednala mafie.

Autor: ČTK, Lukáš Rott