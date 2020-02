Bezcelní zóna přinese EU a Vietnamu miliardu

Velký úspěch, nebo velká ostuda? Mezi těmito dvěma póly se pohybují pohledy na Evropským parlamentem včera schválenou dohodu o vzniku zóny volného obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA). Půlmiliardová Unie a stomilionový Vietnam se zavazují, že do sedmi let zruší 99 % cel a poplatků na veškerý obchod. Už nyní činí obchodní výměna EU s Vietnamem 55 miliard dolarů (přes bilion korun), po odstranění cel by se měla zvýšit na 100 miliard dolarů.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock