Článek o ruské invazi napsal šílenec s vylízaným mozkem, uvedl Zeman

Článek na webu ruské armádní televize Zvezda, podle kterého by mělo být Československo Sovětskému svazu vděčné za rok 1968, rozhořčil i českého prezidenta Miloše Zemana. Materiál vyvolal v úterý mezi českými politiky rozruch.

„Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za ,sametových‘ revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy,“ tvrdí autor článku Leonid Maslovskij, který má v Rusku pověst publicisty, snažícího se rehabilitovat sovětské zřízení.

Jana Palacha pak web srovnává s dnešními teroristy. "Smrt sebevražedného atentátníka byla připravována. V centru Prahy jej polili benzínem a podpálili, aby to vypadalo jako akt sebepoškozování na protest proti vstupu vojsk," uvádí kremelský web.

Podle reakcí českých politiků je článek ponížením Česka a je na místě, aby se proti němu česká diplomacie ohradila. "Každý slušný člověk by se po tomto sebral a odjel pryč, to platí i pro těch 120 podnikatelů," napsal na Twitter první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. "Slušný prezident by tam vůbec nejezdil a normální velvyslanec a ministr zahraničních věcí by se ohradil," dodal.

Miloš Zeman se o existenci článku dozvěděl po svém příletu do černomořského Soči, kde v úterý jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Text označil za záměrnou provokoci, který napsal "šílenec s vylízaným mozkem". Podle nejmenovaného hradního zdroje chce Zeman během dnešního schůzky požádat ruského premiéra Dmitrije Medvěděva, aby se od článku distancoval.