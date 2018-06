CNN: Američané jednají o přesunu protiraketového systému Thaad do Německa

Americká armáda zahájila předběžná jednání o tom, že přesune do Německa svůj protiraketový systém za účelem posílení evropské obrany. Uvedla to CNN s odvoláním na dva nejmenované zdroje "obeznámené s problematikou".

Podle předběžného návrhu citovaného televizní stanicí CNN chtějí Američané posílit evropskou protiletadlovou a protiraketovou obranu tím, že přesunou do Německa svůj mobilní protiraketový systém Terminal High Altitude Area Defense (Thaad), který slouží především k obraně proti balistickým raketám krátkého a středního doletu.

Návrh přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení USA od jaderné dohody, uzavřené s Íránem v roce 2015, kterou si evropští lídři přejí zachovat. Podle CNN však přes rozdílný přístup k dohodě sdílejí USA i Evropská unie obavy z dalšího rozvoje íránských balistických raket.

Íránské rakety středního doletu Šaháb 3 mají podle CNN dolet až 2000 kilometrů, což stačí na zasažení jižní Evropy. Íránské revoluční gardy navíc deklarovaly, že v případě ohrožení jejich dolet ještě zvýší. Současné omezení je podle nich dáno pouze strategickými, nikoli technologickými důvody.

"Velitelství amerických ozbrojených sil v Evropě usiluje o zavedení protiraketového systému Thaad na evropském kontinentu už několik let, ale odstoupení USA od jaderné dohody učinilo tuto otázku ještě naléhavější," uvedl Riki Ellison, šéf neziskové aliance na podporu protiraketové obrany.

Podle nejmenovaného vysokého německého důstojníka potřebuje Evropa více radarů, které by po celém kontinentu monitorovaly potenciální hrozby, a případně i záchytný protiraketový systém. Další nejmenovaný vojenský představitel z regionu jižní Evropy CNN sdělil, že instalace dalšího amewrického protiraketového systému by mohla jihoevropské spojence NATO uklidnit a zbavit obav z íránských střel.

Ministerstvo obrany USA však CNN sdělilo, že o žádné takové akci nebylo dosud rozhodnuto. "V současnosti neplánujeme rozmístit v Německu systém Thaad. O možných budoucích vojenských plánech mluvit nebudeme, protože nechceme naše potenciální protivníky informovat o našich záměrech. Německo nadále patří mezi naše nejbližší partnery a nejsilnější spojence," uvedl mluvčí Pentagonu Eric Pahon.

Diskuse o nasazení systému Thaad v Evropě přichází také v době, kdy vzrůstá napětí mezi Západem a Ruskem. NATO sice dlouhodobě trvá na tom, že systém protiraketové obrany není zaměřen proti Rusku, nicméně po otravě Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury začala aliance vystupovat vůči ruské vládě tvrději.

Moskva jakékoli spojení s otravou Skripalových odmítá. Vzájemné napětí podle ní roste jen v důsledku vojenské expanze NATO na východ blíž k ruským hranicím. V této souvislosti zmínili ruští představitelé i instalaci protiraketového štítu v Rumunsku, který byl v roce 2016 prohlášen za bojeschopný.

Přesunutí systému Thaad do Německa by tak mohlo s dvouletým zpožděním přispět k vytvoření druhého klíčového místa protiraketové obrany, propojeného s radarovou stanicí Aegis Ashore, instalovanou v tomto roce v Polsku.

Otázkou ještě je, jak se k tomuto plánu postaví Pentagon po svém přezkumu protiraketové obrany, který má být proveden začátkem června. Je ale možné, že toto přezkoumání povede k závěru, že je třeba posílit vztah mezi protiraketovou obranou a potřebou odradit Rusko od případných intervenčních snah. Tuto potřebu zdůraznila i nová národní obranná strategie USA.

Podle nejmenovaného vojenského představitele už došlo k předběžným jednáním o tom, že by byl systém Thaad přesunut na leteckou základnu v německém Ramsteinu, kde sídlí velitelství amerického letectva v Evropě a velitelství spojeneckých vzdušných sil NATO. "Bude to naše další politické poselství Evropanům, že ochranu svých spojenců bereme vážně. Podle prvotních vyhodnocení by Německo pravděpodobně nemělo s nasazením Thaad žádné problémy," uvedl pro CNN zmíněný důstojník.

Německé ministerstvo zahraničních věcí, které dohlíží na zahraniční vojenské jednotky umístěné v Německu uvedlo, že žádné náznaky týkající se přesunu Thaad nemůže potvrdit. Americká vláda sice k podobnému přesunu souhlas Německa nepotřebuje, ale zdroje CNN uvedly, že by byl nepochybně předem formálně oznámen.

Thaad tvoří jednu ze tří vrstev americké protiraketové obrany. Vnější vrstvou je systém Aegis se střelami Standard SM-3, likvidujícími balistické rakety mimo atmosféru, ve středu jsou střely systému Thaad ničící balistické rakety při jejich vstupu do atmosféry a poslední vrstvou jsou raketové komplety Patriot PAC-3. Zahraničními uživateli systému jsou ozbrojené síly Spojených arabských emirátů a Korejské republiky.