Prezidenti Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko během třídenních rozhovorů v Soči projednali osud obou zemí po svém odchodu do politické penze. O nečekaném tématu jednání dnes novináře informoval běloruský vůdce. Otázka svrchovanosti Ruska a Běloruska, o jejichž možném sloučení se spekuluje, prý na pořadu diskusí nebyla.

„Otevřeně jsme si přiznali, že nežijeme věčně, přijde čas, kdy odejdeme,“ prohlásil běloruský vůdce, který je u moci téměř 25 let, o zhruba šest let víc než jeho ruský partner. „Co zůstane našim dětem? Budou pokračovat v naší politice? To nás jako politiky nutně zajímá,“ konstatoval Lukašenko. O výsledcích těchto úvah se ale nezmínil.