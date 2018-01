Co nás čeká v březnu? Prezidentské volby v Rusku. Šanci uspět má jen Putin

Na nedávné bilanční konferenci v Moskvě potvrdil vůdce Ruské federace Vladimir Putin, že v březnu 2018 hodlá znovu kandidovat na prezidenta. Poprvé tuto informaci sdělil veřejnosti v první polovině prosince při setkání s pracovníky automobilky GAZ v Nižním Novgorodu.

Už tehdy uvedl, že půjde do voleb jako nezávislý kandidát s podporou spřízněných politických sil. Vládní stranu Jednotné Rusko a jejího předsedu Dmitrije Medveděva, s nimiž je spojován, výslovně nezmínil. Jak ale zaznělo na vánočním sjezdu Jednotného Ruska, strana jeho nominaci podpoří.

BEZ KONKRÉTNÍHO PROGRAMU

Volby na jaře roku 2018 budou už čtvrtým kláním Vladimira Putina o prezidentský post. Pokud by znovu zvítězil, vládl by Rusku dalších šest let, tedy až do roku 2024. Poprvé stanul v čele země v roce 2000, uspěl i ve volbách na konci roku 2003. Potřetí za sebou kandidovat nesměl: v roce 2008 byl tedy vystřídán Medveděvem, za jehož vlády zastával úlohu premiéra. Roku 2011 navrhl Medveděv straně Jednotné Rusko jako dalšího prezidentského kandidáta opět Putina, jenž se do nejvyšší funkce vrátil v roce 2012. V témže duchu vystoupil Medveděv na letošním prosincovém sjezdu Jednotného Ruska, kde slíbil: „Dáme ti, Vladimire Vladimiroviči, veškerou podporu nyní i v budoucnu.“

Putin nejde do voleb s žádným konkrétním programem. Na poslední tiskovce nicméně prohlásil: „Rusko musí mířit do budoucnosti, mít moderní politický systém, flexibilní hospodářství, špičkové technologie.“ Názory svých kritiků odráží slovy: „Lidé jsou dnes s lecčím nespokojeni – a mají pravdu. Šlo by dosahovat lepších výsledků, ale je třeba navrhnout něco reálného, ne efemérního.“

Jak vyplývá z průzkumu agentury Romir, čtvrtina Rusů je rozhodnuta dát ve volbách hlas komukoliv jinému než Putinovi. Celá třetina voličů je však přesvědčena, že volby na situaci v Rusku nic nezmění. Průzkum společnosti Levada varuje, že k volebním urnám přijde jen slabá polovina Rusů.

NAVALNYJ VYZVAL K BOJKOTU

Oficiálně zůstávají ve hře o prezidentské křeslo ještě další tři jména. Kromě Putina je to především vůdce Liberálně demokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij. Třetím kandidátem je nestraník Pavel Grudinin, kterého navrhl předseda ruských komunistů Gennadij Zjuganov. Kandidaturu ohlásila i moderátorka Xenija Sobčaková. Ta je ale považována za nastrčenou loutku, mající pouze usnadnit Putinovi cestu k vládě.

Opoziční vůdce Alexej Navalnyj kandidovat nesmí. Ústřední volební komise ho 25. prosince odmítla zaregistrovat. Jako důvod uvedla jeho pravomocné odsouzení za krádeže v lesnickém podniku Kirovles. „Klidně se usmívejte, ale naprosto vážně vám říkám, že rozhodnutí nepřipustit mě k volbám vyloučí několik milionů lidí z politického systému, protože jim vezme možnost důstojně se voleb zúčastnit,“ apeloval už dříve na členy komise Navalnyj. Po definitivním zamítnutí kandidatury vyzval občany Ruska k bojkotu březnového klání.

Co dalšího nás ještě čeká?

Jana Hlaváčová oslaví osmdesáté narozeniny

Osmdesátiny oslaví 26. března jedna z nejvýraznějších českých divadelních, filmových a televizních hereček Jana Hlaváčová. Zazářila hned ve své první roli krásné ďáblice Mefistofely v komedii Kam čert nemůže z roku 1959, nezapomenutelná je

např. i její zdravotní sestra Tonička z Kleinových „Básníků“. V poslední době se potýká s nemocí.

Prezident ČR složí slib

Nová hlava českého státu se 8. března ujme úřadu. Ve Vladislavském sále Pražského hradu složí slib a přednese inaugurační projev. Miloš Zeman před pěti lety uvedl, že chce být hlasem dolních deseti milionů neprivilegovaných občanů, podporovat „ostrůvky pozitivní deviace“, zklidnit politickou scénu, bojovat proti kmotrovským mafiím a neonacistickým bojůvkám. S ohledem na 100. výročí založení Československa bude nyní zajímavé naslouchat slovům prezidenta, jehož ambicí zajisté bude navázat na svého velkého předchůdce – Tomáše Garrigue Masaryka.

Formule 1 se chystá na novinky

Hojně diskutované změny čekají na formuli 1. Letošní sezona královské motoristické disciplíny startuje 25. března. Formule se po desetileté pauze vrátí do Francie. Na programu je i závod v Německu, kde se loni nejel. Hodně kritiky schytává tzv. systém Halo, což je od letoška povinná ochrana kokpitů nad hlavami pilotů. Tato „svatozář“ se nelíbí řadě jezdců, expertů i fanoušků. A může být hůř. Třeba Ferrari kvůli novým pravidlům, jež by měla platit od roku 2021, dokonce vyhrožuje založením konkurenční série.

Poznáme nejlepší filmy roku 2017

Na dvojí jubileum se mohou těšit filmoví fanoušci. V Los Angeles se budou 4. března již podevadesáté předávat výroční ceny americké filmové akademie Oscar. Aktuální ročník bude ve stínu série sexuálních skandálů, které Hollywood zasáhly. Čtvrtstoletí pak 10. března oslaví výroční ceny České filmové a televizní akademie Český lev. Po loňském skandálu s cenami pro snímek Masaryk (producenti zvolili netradiční distribuční model, který odpůrci označili za podvod) se změnily stanovy cen.

Pražané si připomenou založení Nového Města pražského

Na konci třetího měsíce v roce čeká obyvatele české metropole další výročí. Lidé si připomenou 670 let od založení Nového Města pražského, které se mělo rozkládat na ploše větší než 3,6 kilometru čtverečního. Ke slavnostnímu položení základního kamene došlo za účasti dvora 26. března 1348. O události vypráví také dvě kroniky Karla IV. Vybudováním města vznikly široké ulice, rozsáhlá náměstí i majestátní církevní stavby.

Febiofest se uskuteční již popětadvacáté

Už popětadvacáté se uskuteční Febiofest založený Ferem Feničem. Začne 15. března a ponese se v duchu oslav jubilea. Nabídne přes 160 celovečerních filmů v patnácti sekcích, v rámci regionálních ozvěn v 16 městech uvidí diváci filmy uváděné vesměs v české premiéře.