Co si to dovoluješ? osopil se britský bulvární deník Daily Mirror na Trumpa

Britské bulvární noviny Daily Mirror se ostře pustily do amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prý při své nedávné návštěvě Británii hrubě urazil. Kromě mnoha dalších výhrad vyčetl deník Trumpovi i to, že se odvážil posadit se do křesla po legendárním britském premiérovi Winstonu Churchillovi.

"Urážíš naši zemi, útočíš na naši Národní zdravotní službu, ztrapňuješ naši královnu, podkopáváš naše zvláštní vztahy, ponižuješ naši premiérku… a po tom všem domýšlivě pózuješ v křesle Winstona Churchilla. Co si to vůbec dovoluješ," pustil se zostra britský deník Daily Mirror do amerického prezidenta. Trump čelí silné britské kritice kvůli svým výrokům na adresu britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové, o níž se při své návštěvě Británie v rozhovoru pro bulvární noviny The Sun vyjádřil, že Mayová zničila brexit a že skvělým britským premiérem by byl bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, kterého Mayová odvolala z funkce. ČTĚTE TAKÉ: Protesty proti Trumpovi se přesunuly do Skotska. V Londýně ho lidé podpořili Trump se sice hájil, že Mayovou nekritizoval a že celé interview představuje „fake news“, protože se ve vydání údajně neobjevila ta část odpovědí, v nichž šéfku britské vlády chválil. Rozzuřené Brity však nijak neuklidnil. Labouristická stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová o něm veřejně prohlásila, že se chová mimořádně neurvale a že jeho výroky vůči Mayové byly "jedna hrubost za druhou". "Ona je hostitelka. Co ho jeho matka učila?" řekla na Trumpovu adresu Thornberryová. ČTĚTE TAKÉ: Brexit nakonec nemusí být, varovala Mayová rebelující konzervativce Daily Mirror pak nejvíc rozčílila Trumpova namyšlenost, s jakou si sedl do kůží potaženého křesla, jež patřilo jednomu z největších britských politiků 20. století, Winstonu Churchillovi. Ten se stal britským premiérem v krizovém roce 1940, kdy hitlerovská vojska úspěšně převálcovala západní Evropu. Churchill tváří v tvář německé přesile odmítl kapitulovat a vyzval Brity k pokračování v boji, byť v té době stáli proti Hitlerovi úplně sami. "Vytrváme až do konce. Budeme bojovat ve Francii. Budeme bojovat na mořích a oceánech, budeme s velkým sebevědomím bojovat ve vzduchu. Budeme bránit naše ostrovy, a to za jakoukoli cenu. Budeme bojovat na plážích, na polích, v ulicích měst i v kopcích, ale nikdy se nevzdáme!" pronesl ve slavném projevu 4. června 1940. Následovala letecká bitva o Británii, ve které britští piloti (s vydatnou pomocí letců z Hitlerem pokořených zemí, včetně Polska a Československa) dokázali Spojené království uhájit a definitivně odvrátily německou invazi.

Autor: Jaroslav Krupka