Co stojí za havárií rakety Sojuz? Mohlo by jít o sabotáž, tvrdí Rusové

"Komise, která vyšetřuje nehodu nosné rakety Sojuz-FG, nevylučuje ani to, že raketu někdo úmyslně poškodil," napsala agentura bez dalších podrobností.

Kosmonauty podle ní zachránil nouzový systém, který rozpoznal hrozbu včas. O sabotáži ze strany Američanů se hovořilo i v případě vyvrtané díry do vesmírné lodi Sojuz na ISS, ze které unikal vzduch. Ze zprávou tehdy přišel ruský deník Kommersant. Ruští vyšetřovatelé však posléze nic takového nepotvrdili.

Nehoda se odehrála minulý čtvrtek, kdy selhala nosná raketa. Na palubě tehdy byli Američan Nick Hague a Rus Alexej Ovčinin, kteří museli přistát v únikovém modulu v Kazachstánu. Nikdo z nich nebyl zraněn.

Incident podle agentury zapříčinila zřejmě nedostatečná předletová kontrola."Buď nebyla správně provedena předletová kontrola, nebo nebyli kontroloři schopni identifikovat poruchu, což vyžaduje změnit postupy," uvedla také agentura.

Jiný zdroj uvedl, že kvůli skutečnosti, že vypouštěcí ventil nefungoval, boční jednotka "roztrhla skříň a nádrže" druhého stupně a způsobila výbuch.

Sojuz MS-10 odstartoval z kazašského kosmodromu Bajkonur. První informace o možném problému s se objevily krátce po desáté hodině, kdy posádka hlásila problém při oddělování prvního stupně. Záhy se ukázalo, že Sojuz nemá rychlost nezbytnou k tomu, aby dosáhl oběžné dráhy. Podle NASA selhal pomocný vzletový motor, takzvaný booster. Oba astronauti se poté museli evakuovat v záchranném modulu. Posádka tehdy čelila značnému přetížení (6,7G), ale oba jsou v pořádku. Jejich cesta na Mezinárodní vesmírnou stanici se tak odložila nejspíše o půl roku.

Search and rescue teams are in the air and heading towards the expected touchdown location for the Soyuz spacecraft returning to Earth carrying two crew members. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/gGYNEP2fIr