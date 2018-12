Tekutá čokoláda tradičního výrobce DreiMeister pokryla silnici a začala rychle na chladném asfaltu tuhnout, což znemožnilo průjezd vozidlům. Za vším údajně stojí „malá technická závada“. Více než 25 hasičů tak přišlo s lopatami a ztuhlou hmotu se snažili odstranit. Současně použili také horkou vodu a hořáky, aby čokoláda nezůstala v trhlinách vozovky.

Zaměstnanci z továrny na čokoládu, která je vzdálená asi dvacet kilometrů od místa nehody přispěchali na pomoc a pokusili se zachránit alespoň část výrobního materiálu. „Z důvodu obsahu tuku existuje riziko, že bude povrch silnice kluzký,“ varovali hasiči ve svém prohlášení.

Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE