Conte novou vládu nesestaví. Čekají Itálii předčasné volby volby?

Když se před více než tisíci lety pasáčkovi vepřů zázračně uzdravilo nemocné prasátko, které spadlo do teplých pramenů v centru Teplic, netušil v té době nikdo o tom, co vlastně tato legenda pro město do budoucna přinese. Právě pověst o pasáčkovi každoročně slouží jako vhodný příměr ke slavnostnímu zahájení lázeňské sezony v Teplicích a oslavu zdejších léčivých pramenů.