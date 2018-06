Conte trvá na přerozdělení uprchlíků a chce přehodnotit protiruské sankce

Nový italský premiér Giuseppe Conte ve svém úterním projevu v Senátu před večerním hlasováním o důvěře vlády znovu otevřel otázku automatického přerozdělování uprchlíků. To by se podle jeho slov mělo dít automaticky a mělo by být povinné. Evropa by také měla přezkoumat sankce uvalené na Rusko.

„Vynaložíme obrovské úsilí na revizi dublinského nařízení, abychom dosáhli spravedlivějšího rozdělení odpovědnosti a budeme usilovat o dohodu na automatickém systému povinné distribuce uprchlíků,“ řekl Conte senátorům. Uzavření hranic před uprchlíky, ke kterému přistoupila řada evropských zemí, podle jeho slov neúměrně zatížilo Itálii. ČTĚTE TAKÉ: Itálie má nového premiéra, politický nováček Giuseppe Conte složil přísahu „Skoncujeme s podnikáním s imigrací, které neúměrně rostlo ve stínu falešné solidarity,“ dodal Conte. Zopakoval tak teze vůdce krajní pravicové Ligy Mattea Salviniho, který se v Conteho vládě stal místopředsedou a ministrem vnitra. Při své nedělní návštěvě na Sicilii zopakoval Salvini své požadavky na tvrdý postup proti migrantům, se kterými jeho Liga uspěla u voličů. „Stát musí začít plnit své úkoly. není možné, aby v italských přístavech nadále přistávali další a další pašeráci lidí," uvedl Salvini v rozhovoru s nevládními organizacemi organizujícími záchranné akce na moři. ČTĚTE TAKÉ: Italský ministr vnitra Salvini razil na Sicílii tvrdý postup proti migrantům V souvislosti s Ruskem, který čelí sankcím EU, které na něj byly uvaleny v souvislosti s ukrajinskou krizí, pak Conte řekl: „Budeme podporovat revizi systému sankcí.“

Autor: Pavel Škopek