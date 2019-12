"Utrpěli jsme těžkou porážku a jsem za ní odpovědný," napsal Corbyn v prvním přímém přiznání odpovědnosti za výsledek voleb. Politiku své strany ale obhajoval. Za porážku podle něj může politický systém, labilní od finanční krize roku 2008, výsledek prý ovlivnila i média a podlost konzervativního premiéra Borise Johnsona.

"Jsem hrdý, že v otázce úsporných opatření, síly korporací, nerovnosti a naléhavosti (ochrany) klimatu jsme argumentačně vyhráli a přepsali jsme terén politické debaty," napsal šéf labouristů. Kdyby navíc poměry neovládal brexit, labouristé by vyhráli a on by se stal premiérem, věří politik. Politika strany je nepochybně oblíbená, ať jde o zestátňování, výstavbu bytů nebo zvyšování platů, uvedl Corbyn.

Nečestná a podvodná kampaň

Kampaň konzervativců založená na ústřední myšlence prosadit brexit byla podle Corbyna nečestná a podvodná. Vina leží i na médiích, která stranu pod jeho vedením kritizovala. Strana musí udělat víc, aby "čelila nepřátelství živenému miliardářskými vlastníky," uvedl šéf labouristů.

Corbyn po volebním krachu, nevídaném od 30. let minulého století, odmítl okamžitě odstoupit s tím, že vyčká na zvolení svého následovníka. Stranu prý v žádných dalších parlamentních volbách nepovede, prozatím chce ale ve vedení zůstat. Jeho stanovisko mnozí ve straně kritizují a tvrdí, že právě jeho osoba byla důležitým faktorem volební porážky.