Co vše se už ví o nové mutaci covidu Kraken: Příznaky, intenzita šíření i rizika

Američtí představitelé ale odmítli poskytnout deníku Wall Street Journal (WSJ) podrobnosti, jež vedly úřad k těmto zjištěním. Dodali, že ačkoli ministerstvo energetiky i FBI se shodly na příčině rozšíření nemoci, dospěly ke svým závěrům z různých důvodů. V aktualizovaném dokumentu se navíc zdůraznilo, že zpravodajci ještě se svou prací neskončili a stále dávají dohromady střípky toho, jak se virus objevil.

Navzdory rozdílným analýzám se taky potvrdilo, že SARS-CoV-2 nebyl výsledkem čínského programu pro výzkum biologických zbraní. Alespoň to podle zmíněného deníku uvedli lidé, kteří tajnou zprávu četli. Tuto informaci potvrdil i nejmenovaný vysoce postavený představitel amerických zpravodajských služeb. Dodal, že vyšetřování bylo provedeno i s pomocí dalšího studia odborné literatury a konzultací s odborníky mimo vládu.

Rozporuplné informace

Doplnění zprávy se dostalo do rukou představitelů v Bílém domě i klíčovým členům Kongresu. Zákonodárci, zejména pak republikáni, naléhají na Bidenovu administrativu a zpravodajce, aby poskytli více informací. Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan se však v nedělním vystoupení na stanici CNN odmítl jakkoliv ke zprávě vyjádřit. Pouze řekl, že americká hlava státu nařídila agenturám, aby se snažily zjistit co nejvíce o původu pandemie. „Prezident Biden výslovně požádal, aby se zapojily národní laboratoře, protože chce využít všechny nástroje ke zjištění toho, co se stalo,“ sdělil Sullivan. Dodal ještě, že ve zpravodajských sférách se názory na původ rozšíření viru liší, protože nemají dostatek informací.

Zdroj: Youtube

Zjištění ministerstva energetiky vyvolala mezi politiky odlišné reakce. Republikánský senátor Dan Sullivan v neděli v televizi NBC uvedl, že Kongres musí uspořádat rozsáhlá slyšení týkající se původu pandemie. Dodal, že Čína se snažila zastrašit ostatní země, aby nezpochybňovaly, že virus vznikl přirozenou cestou. „Je to země, která nemá problém vystoupit a lhát světu,“ řekl.

Jeho názor sdílí většina spolustraníků. „Již více než rok se hromadí důkazy ve prospěch hypotézy o úniku z laboratoře,“ prohlásil pro The New York Times (NYT) republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Gallagher.

Jiní představitelé, zejména demokraté, však podle WSJ i NYT uvedli, že důkazy uvedené ve zprávě agentury jsou poměrně slabé, a tak má závěr nízkou důvěryhodnost. To naznačilo, že výsledkům nelze věřit s naprostou jistotou. Ani ostatní státní orgány, které provádí své vlastní vyšetřování vzniku pandemie a přiklání se k názoru, že nemoc přeskočila ze zvířete na člověka, po předložení aktualizace nezměnily svá stanoviska. Nicméně ani jejich tvrzení není možné prohlásit za směrodatná. U některých vědců nadále panují domněnky, že koronavirus mohl vzniknout na velké tržnici s potravinami a živými zvířaty v čínském Wu-Chanu. Lidé, kteří si tajnou zprávu přečetli, uvedli, že Ústřední zpravodajská služba (CIA) a další nejmenovaná agentura zůstaly nerozhodnuté mezi teorií úniku z laboratoře a přirozeného přenosu.

Čína už dříve popřela, že by virus mohl uniknout z některé z jejích laboratoří, a naznačila, že se objevil mimo zemi. Peking ale neodpověděl na žádost WSJ o komentář, zda došlo k nějaké změně v jeho názorech na původ covidu-19.

Vyšetřování pokračuje

Podle původní zprávy zpravodajské služby USA z roku 2021 se covid-19 poprvé rozšířil v čínském Wu-Chanu nejpozději v listopadu 2019. Mikrobiolog ze Stanfordovy univerzity David Relman uvítal současnou aktualizaci o nová zjištění. Sám se už dříve zasazoval o nezaujaté vyšetřování. „Cením si toho, že se objektivně přehodnotilo, co víme a nevíme o viru,“ uvedl pro Wall Street Journal. Zároveň dodal, že by lidé neměli přijímat neúplné odpovědi.

Zdroj: Youtube

Původ nemoci byl už dříve předmětem živé debaty mezi akademiky, odborníky na zpravodajské služby a zákonodárci. Zpočátku převládal názor, že virus pravděpodobně vznikl přirozenou cestou, když přeskočil ze zvířete na člověka, jak se to stalo v minulosti. Když se ale nenašel žádný zvířecí hostitel, větší pozornost se začala věnovat výzkumu koronavirů ve Wu-Chanu a možnosti náhodného úniku viru z laboratoře. Pandemie pak zvýšila napětí mezi Spojenými státy a Čínou, která podle amerických představitelů zatajovala informace o epidemii.

V Číně objevili nový virus: Zvířata nakazila 35 lidí, přenos může být smrtelný

V březnu 2021 Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala zprávu uvádějící, že únik z laboratoře je vysoce nepravděpodobný. Jenže se ukázalo, že polovinu vědců stojících za tímto prohlášením jmenoval Peking, který měl také nad vyšetřováním výraznou kontrolu. Proto se Američané k výsledkům vyšetřování WHO stavěli převážně odmítavě.