Úřady označily za příčinu požáru zkrat elektrického vedení. Odletující jiskry se dostaly ke kyslíkové bombě, která vybuchla, oznámila policie. Podle AP oheň pohltil nově vystavené oddělení nemocnice, které mělo kapacitu 70 lůžek. Uvnitř bylo v době požáru přes 60 pacientů.

Záchranářské týmy s pomocí jeřábu dnes odstraňovaly ohořelé části stavby, u níž se shromáždili příbuzní pacientů. Většina z nich stejně jako lékaři viní úřady ze zanedbání. Jeden ze zdravotníků, jemuž směna skončila před výbuchem, řekl, že v nemocnici nebyla dodržena základní bezpečnostní opatření.

"Není tam hasicí zařízení ani obyčejná siréna. V minulých třech měsících jsme si stěžovali, že se kdykoli může stát tragédie, již může způsobit cigaretový nedopalek. Úřady vždy odpověděly, že nejsou peníze," řekl.

Na místo dnes dorazili vládní vyšetřovatelé. Jejich závěry by měly být podle kanceláře premiéra oznámeny do týdne. V městské márnici čekali lidé na těla svých mrtvých příbuzných. "Nereagovali na oheň rychle, nemocní uhořeli, je to katastrofa," řekl Muhammad Fázil, který čekal, až mu vydají bratrovo tělo. Podle zdravotnických zdrojů se ještě nepodařilo identifikovat 21 ohořelých těl.

Střet policie s pozůstalými

Premiér Mustafá Kázimí svolal hned po neštěstí mimořádné jednání vlády a nařídil zatknout ředitele zdravotnických úřadů provincie Zikár a také ředitele násiríjské nemocnice. S policií se před ní střetli rozezlení příbuzní mrtvých a zapálili dvě policejní auta.

Podobné neštěstí zasáhlo Irák i letos v dubnu, kdy plameny zachvátily nemocnici pro pacienty s covidem-19 v Bagdádu. Incident si vyžádal přes osm desítek mrtvých a stovky zraněných, o funkci kvůli němu přišel tehdejší ministr zdravotnictví Hasan Tamímí i ředitel nemocnice či bagdádský guvernér. Oheň tehdy zřejmě vypukl kvůli špatnému uskladnění lahví s kyslíkem, z nichž jedna explodovala.

Prezident Barham Sálih dnes na twitteru spojil oba požáry s "endemickou korupcí a špatným řízením, které nedbá na životy Iráčanů".

Irák se nyní potýká s novou vlnou šíření koronaviru, denně v zemi přibývá až 9000 nových případů. Od začátku epidemie se v devětatřicetimilionové zemi koronavirem nakazilo přes 1,4 milionu lidí a zemřelo více než 17 500 lidí.