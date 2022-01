Dosavadní výsledky ukazují, že převažuje u lidí, kteří museli být s nemocí hospitalizovaní. Zatím je ale objev příliš čerstvý na to, aby vědci dokázali říct, zda je nová varianta infekčnější, nebo zda způsobuje horší průběh nemoci. „V budoucnu uvidíme, jestli u této varianty převládne delta nad omikronem nebo naopak," vyjádřil se Kostrikis.

Podle něj ale deltakron nebude mít výraznější dopad na vývoj celé pandemie, protože tuto variantu zřejmě vytlačí omikron.

Od počátku koronavirové pandemie už vědci po celém světě zachytily téměř desítky různých variant covidu, většina jich ale postupně vymizela. Byly vytlačeny jinými, dominujícími variantami.

Podle některých vědců ovšem zprávy o deltakronu nejsou pravdivé. Jak uvádí americká stanice CNBC, podle těchto vědců ve skutečnosti žádný deltakron neexistuje, a jeho nález byl laboratorní chybou. Například odbornice na infekční nemoci Krutika Kuppalli, která spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací na twitteru uvedla, že deltakron je omylem a jde o „laboratorní kontaminaci vzorků delty s fragmenty omikronu".

Okay people let’s make this a teachable moment, there is no such thing as #Deltacron (Just like there is no such thing as #Flurona) #Omicron and #Delta did NOT form a super variant